Behelfsbrücke steht nächste Woche Das Interimsbauwerk über den Struppenbach sollte schon lange stehen. Doch ein unerwartetes Ereignis erforderte neue Pläne.

Bei heftigem Regen in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche stieß der angeschwollene Struppenbach die unfertige Behelfsbrücke um. © Marko Förster

Die neue Behelfsbrücke über den Struppenbach in Obervogelgesang soll voraussichtlich Ende nächster Woche stehen. Ist das Interimsbauwerk fertig montiert, wird laut der Stadt die alte Brücke wenige Meter daneben wegen Bauarbeiten bis Anfang Dezember dieses Jahres komplett gesperrt. Eigentlich sollte die Behelfsbrücke längst stehen, der Sanierungsstart für die alte Überquerung, über die der Elberadweg führt, war für den 14. August geplant. Doch ein Unwetter machte die Pläne zunichte.

Wegen des heftigen Regens in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche schwoll der Struppenbach derart an, dass das Wasser den Mittelpfeiler der Behelfsbrücke umstieß, das Bauwerk stürzte ein. Auf Fotos ist zu erkennen, dass die Interimsquerung auf einer wackeligen Unterlage stand. Laut der Stadt resultierte der Einsturz daher, dass die Behelfsbrücke zum Zeitpunkt des Unwetters noch nicht fertig montiert war. Der Kolkschutz am Mittelpfeiler sowie die Verankerung fehlten noch, sodass die Brücke den Wassermassen nicht standhielt. Notwendig ist der Behelf, weil die alte Sandsteinbrücke saniert werden muss. Die Flut 2013 hatte das Bauwerk arg beschädigt. Während der Bauzeit ist der Ort per Auto nur über Struppen erreichbar, für Anwohner gibt es provisorische Stellplätze an der Brücke. (SZ/mö)

