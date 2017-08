Behelfsbrücke steht Am Montag wird die Querung für Fußgänger und Radfahrer über den Struppenbach in Obervogelgesang freigegeben.

Die Sandsteinbrücke über den Struppenbach muss dringend saniert werden. © Dirk Zschiedrich

Die neue Behelfsbrücke über den Struppenbach in Obervogelgesang wird am 28. August freigegeben. Sie dient als Interimsübergang für Fußgänger und Radfahrer, weil die alte Sandsteinbrücke über den Bach saniert wird. Pirna lässt an der Überquerung bis Anfang Dezember Flutschäden von 2013 beseitigen. Autofahrer können daher ab Montag auf dem Elberadweg aus Pirna kommend nur noch bis zur Baustelle fahren. Die Bereiche Nieder- und Obervogelgesang sind dann mit dem Fahrzeug nur noch über Struppen erreichbar. Auf der Pirnaer Seite gibt es einige provisorische Pkw-Stellplätze für Anlieger.

Die Behelfsbrücke sollte eigentlich schon seit 14. August stehen. Doch die Arbeiten hatten sich verzögert, weil der noch nicht fertig montierte erste Übergang in der Nacht zum 10. August nach starkem Regen eingestürzt war. (SZ/mö)

