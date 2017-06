Behelfsbrücke schwebt ein Schon Dienstagvormittag wurde mit den Vorbereitungen für den nächsten Bauschritt an der Brücke Lange Straße begonnen. Nachts geht es hier rund.

Schon am Dienstagvormittag haben die Vorbereitungen für den nächsten Bauschritt an der Brücke Lange Straße begonnen. Über die aus vier Teilelementen bestehende Behelfsbrücke sollen Fußgänger die Gleise überqueren können, während die alte Querung abgerissen wird. Die Teile sollen planmäßig in der Nacht zu Mittwoch eingehoben werden. In der SZ-Ausgabe vom Donnerstag werden wir ausführlich über die nächtlichen Bauarbeiten berichten. (SZ)

