Behelfs-Überweg am Neumarkt Während die Kreisel-Baustelle in Löbau im Winter ruht, bleibt den Fußgängern dort mancher Umweg erspart.

Blick auf die ruhende Kreisel-Baustelle. © Markus van Appeldorn

Löbau. Während die Kreisel-Baustelle am Neumarkt im Winter ruht, bleibt den Fußgängern dort mancher Umweg erspart. „Um besonders älteren Menschen den Weg vom Parkplatz am Neumarkt zu den umliegenden Händlern zu erleichtern, haben wir durch die Mitarbeiter unseres Bauhofs einen provisorischen Fußgängerüberweg anlegen lassen“, teilt die Stadt auf ihrer Facebook-Seite mit. Das sei in Absprache mit den ansässigen Gewerbetreibenden und der, mit dem Bau des Kreisverkehrs betrauten Baufirma geschehen. (SZ)

