Behaglichkeit fängt auf dem Boden an Die Firma Koncepta präsentierte jetzt auf Messen neue Ideen von Laminathersteller Kronospan. Die Resonanz ist vielversprechend.

Das Koncepta-Führungsduo Andreas und Daniel Kutzner (v.r.n.l.) sitzt entspannt in der neuen Werksausstellung von Kronospan. © Anne Hübschmann

Der Frühling kommt. Das ist oft auch die Zeit, in der viele Eigenheimbesitzer an Veränderungen in den eigenen vier Wänden denken. Ein neues Bad, eine neue Küche oder eine neue Wohnstube – was soll’s sein, bitte schön? Dabei steht häufig auch der Fußboden auf der Agenda. Denn wenn der alte Boden farblich oder gestalterisch nicht mehr zu den neuen Möbeln passt, muss ein neuer her.

Darauf hat sich die Lampertswalder Firma Koncepta in den letzten Monaten eingerichtet. Im Dezember und Januar wurde die Werksausstellung des benachbarten Laminatherstellers Kronospan komplett umgebaut. Die Böden der neuen Kollektion wurden verlegt. Das Team von Koncepta „Bodenwelt erleben“ waren zusätzlich auf Messen in der Region unterwegs, um die neuen Produkte bekannt zu machen.

So auch am vergangenen Wochenende auf der Dresdner Baumesse „Haus 2017“. „Das war für den ersten Kundenkontakt sehr gut für uns“, sagt Andreas Kutzner. Zwar soll die Messe nach Presseinformationen etwas weniger Zuspruch gehabt haben als im Vorjahr. „Aber ich denke, es war wieder ein sehr anspruchsvolles Publikum in Dresden, das genau weiß, was es will“, so der Koncepta-Seniorchef. Auch 14 Tage vorher auf der Messe „Haus, Garten und Freizeit“ in Leipzig habe die Firma viel Zuspruch erhalten.

„Wir merken bei solchen regionalen Messen, dass viele Kunden gar kein Problem damit haben, auch von weit weg nach Lampertswalde oder nach Dresden zu kommen. Ein Besuch bei uns lohnt sich auf jeden Fall.“, so Kutzner. Denn hier ist die Auswahl um ein Vielfaches größer.

Neuheit 1: Wandpaneelen mit 3-D-Effekt

Gleich am Eingang der Lampertswalder Werksausstellung werden neuartige Wandpaneele präsentiert. An ihnen fällt besonders auf, dass sie nicht in einer, sondern drei Ebenen angebracht sind. Dadurch werden je nach Lichteinwirkung, kleine und große Schatten erzeugt. Die Paneelwand erhält einen 3-D-Effekt, der für ein neues Raumgefühl sorgt. „Ganz neu ist die Idee nicht“, gibt Andreas Kutzner zu. Doch Kronospan habe sie weiterentwickelt und mit modernen Dekoren versehen. „Die Krono-Wall 3D ist einfacher zu bauen, als es aussieht“, sagt Andreas Kutzner. Doch bei Bedarf würde auch das Koncepta-Team helfen. Mitte des Jahres soll die Krono-Wall 3D auf den Markt kommen. Koncepta-Kunden können sie sich jetzt schon in Lampertswalde ansehen.

Neuheit 2: geschwungene Paneelen

Ebenfalls ein echter Hingucker sind die geschwungenen Laminatpaneelen. Sie lassen den Betrachter glauben, dass Baumstämme aus Echtholz im Fußboden verarbeitet wurden. „Mit ihnen sind wir auf den Messen mit Leuten leicht ins Gespräch gekommen. Viele Besucher haben uns sofort angesprochen“, erzählt Andreas Kutzner. Und sein Sohn Daniel Kutzner ergänzt: „Diese geschwungene Laminat-Paneele gibt es sonst nirgends auf dem Markt. Die hat nur Kronospan.“ Das Tolle sei, dass man die geschwungene Scheinfuge nicht nur sieht, sondern auch spüren kann. Und mit knapp 18 Euro pro Quadratmeter ist sie auch um ein Vielfaches preiswerter als echtes Holz.

Neuheit 3: Kunststofframpe für Rollator

Des Weiteren hat Kronospan neue Klick-Vinylböden mit Fliesen- und Holzoptik in der Produktkollektion „KronoXonic“ herausgebracht. Sie sind feuchteresistent und sehr gelenkschonend. Koncepta kann sie schwellenfrei oder auch mit einer Kunststofframpe verlegen. Das sei besonders für Rollatoren und Rollstühle gedacht. Kutzner: „Das ist ein Thema, womit wir uns verstärkt beschäftigen.“

