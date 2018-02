Behält der Südhang seine Felder? Dort, wo es bald eine neue Erholungslandschaft geben soll, wird jetzt Getreide angebaut. Das gefällt nicht jedem.

Wer am Südhang zwischen Kohlen- und Nöthnitzer Straße spaziert, erfreut sich vor allem in der warmen Jahreszeit am gelben Raps und wogenden Weizenfeldern. Noch hat die Stadt einen Großteil der Freiflächen an die Landwirtschaft verpachtet. Die Verträge laufen bis Anfang der 2020er-Jahre. Ob sie danach verlängert werden, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Boden hat eine hervorragende Qualität. Deswegen halten die Bauern an den Flächen fest – auch wenn diese eher klein sind. Die sind allerdings Teil des geplanten Südparks, einer Erholungslandschaft, die in den kommenden Jahren entstehen soll.

Nun gibt es den ersten Vorstoß für eine Lösung im Flächennutzungsplan. Der wird seit Jahren entwickelt. Bald sollen die Änderungen zum ersten Entwurf öffentlich diskutiert werden. Eine solche ist auch, dass die Felder nicht mehr für die Landwirtschaft, sondern als Grün- und Freifläche ausgewiesen werden. Noch ist der Plan nicht beschlossen. Bei der Offenlage können Kritiker Einwände dagegen formulieren. Ob denen gefolgt wird, ist aber nicht klar. (SZ/acs)

