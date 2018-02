Begrüßungspakete für Löbauer Babys

Im zurückliegenden Jahr hat die Stadt Löbau 115 Begrüßungspakete an Neugeborene und deren Eltern verteilt. (Symbolbild) © dpa

Löbau. Im zurückliegenden Jahr hat die Stadt Löbau 115 sogenannte Begrüßungspakete im Wert von rund 29 000 Euro an Neugeborene und deren Eltern verteilt. Die Pakete enthalten Gutscheine in Form von Jahreskarten für Eltern und Babys für das Löbauer Herrmannbad, die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum, den Tierpark Zittau und den Tierpark Görlitz, informiert die Stadtverwaltung. „Kinder sind ein wertvolles Geschenk und bringen viel Freude, aber natürlich auch viel Veränderung in eine Familie. Unsere Angebote sollen Eltern und Kindern etwas Abwechslung, Erholung und Entspannung im Alltag sowie gemeinsame Erlebnisse ermöglichen“, so Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz.

Die Stadt Löbau heißt Neugeborene seit dem Jahr 2014 auf jene Art und Weise willkommen. Zwischen 2014 und 2017 sind dabei 503 Gutscheinpakete im Gesamtwert rund 126 000 Euro an junge Familien in der Kernstadt Löbau, aber auch in den Ortsteilen, wie zum Beispiel Ebersdorf oder Kittlitz, übergeben worden. Gutscheine können innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate des Neugeborenen gegen Vorlage der Geburtsurkunde bei den jeweiligen Einrichtungen eingelöst werden. (SZ)

