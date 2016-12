Begrüßung für Neugeborene Großpostwitz überreicht jungen Eltern Geschenke. Die haben etwas mit der Gemeinde zu tun.

Nettes und Nützliches verschenkt die Gemeinde Großpostwitz künftig an alle Einwohner, die gerade Eltern geworden sind. Seit Längerem war im Gemeinderat darüber diskutiert worden, ob Großpostwitz ähnlich wie andere Kommunen seine neugeborenen Einwohner besonders begrüßen sollte. Nun steht fest: Sie bekommen ein weißes Kapuzenbadetuch mit einem eingestickten Wappen der Gemeinde, das sie bei einem Hersteller in Großschönau anfertigen lässt, sowie eine Großpackung Windeln von der Firma Ontex, die in Großpostwitz ansässig ist. Zwar werden am Großpostwitzer Standort nur Tampons hergestellt, aber in anderen Werken der Ontex-Gruppe werden auch Wegwerfwindeln produziert.

Zusätzlich zu den genannten Sachgeschenken gibt es noch eine Glückwunschkarte mit 20 Euro Bargeld. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres beschlossen. (SZ/MSM)

