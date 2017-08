Beglückt von Musik Kirchenmusikdirektor Erich Wilke hat 57 Jahre lang in Görlitz gewirkt. Nun starb er plötzlich.

Erich Wilke vor der Jehmlich-Orgel in der Lutherkirche, für die er zehn Jahre lang gekämpft hatte. © Archivfoto: Thomas Fiedler

Es war wie immer. Am vorvergangenen Wochenende führte Erich Wilke beim Familienfest an der Lutherkirche Kindern und Eltern die Jehmlich-Orgel vor, anschließend reiste er zusammen mit seiner jüngsten Tochter in seine Heimat im Oderbruch, gab dort auch ein Orgelkonzert. Am vergangenen Sonntag kehrte er zurück, freute sich, dass an diesem Mittwoch die Chorproben in der Lutherkirche beginnen würden, und bereitete sich auf den nächsten Chorauftritt vor. An diesem Sonntag im polnischen Jauer, wo die Evangelischen Kirchen von Berlin/Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz sowie von Breslau ihrer Partnerschaft gedenken, die sie vor 20 Jahren geschlossen hatten. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Am Montagvormittag hörte das Herz von Erich Wilke auf, zu schlagen. Er wurde 80 Jahre alt.

Der Schock über die Nachricht ist auch eine Folge seines öffentlichen Auftretens: Immer einen Schritt schneller als andere, immer in Bewegung, immer Pläne schmieden. Zwar äußerte er schon mal in vertrauter Runde Sorge, wie lange er alles leisten könne. Doch bis zuletzt absolvierte er sein tägliches Pensum. Wilke konnte und wollte nicht ruhen, auch im Ruhestand nicht. Ehrenamtlich gestaltete er das Kulturleben als Nestor der Kirchenmusik in der Innenstadt mit. Die Stadt dankte es ihm im vergangenen Dezember mit der Verleihung des „Meridian des Ehrenamtes“. Die Silvester- und Weihnachtskonzerte gehörten dazu, die vielen Orgelmusiken, die Chorkonzerte, zuletzt zum 70-jährigen Bestehen des Lutherkirchenchores im Mai. Aber er kam auch gern in andere Kirchgemeinden, schlug keine Einladung aus. In den Dorfkirchen des Schöpstales, in Jauernick, in Tauchritz oder in Kunnerwitz. Er war seiner Kirche eng verbunden, um so mehr schmerzte es ihn, wenn Pfarrer die Kirchenmusik wenig achteten. Für Erich Wilke war die Musik Bachs, von Praetorius oder Heinrich Schütz gleichwertig einer ausgefeilten Predigt.

Als er noch als Kantor und Kirchenmusikdirektor an der Dreifaltigkeits- und Lutherkirche tätig war, da ging er in die evangelischen Kindergärten und lud die Fünf- oder Sechsjährigen zum Singen ein. So zog er sich selbst seinen Chor-Nachwuchs heran. Aber viel wichtiger: Er impfte nachwachsenden Generationen die Freude am Singen, an der Musik ein. Denn er verstand sich immer als Pädagoge, der weitergeben wollte, was sein Leben selbst ausgemacht und so reich gemacht hatte.

Was er im Kleinen tat, das griff mitunter in die weite Welt hinaus. Chorreisen nach Polen und Israel, nach Prag und Bratislava, Orgelkonzerte auch jenseits der Grenzen. Mit den katholischen Chören der Stadt pflegte er 45 Jahre lang im Ökumenischen Chor eine enge Partnerschaft, gerade mit dem langjährigen Diözesenkirchenmusikdirektor Karl Jonkisch, aber auch mit dessen Nachfolger Thomas Seyda. Obwohl Protestant bis tief im Herzen, war der Handschlag mit Papst Johannes Paul II. bei der Italien-Reise des Ökumenischen Chores ein Erlebnis, das in ihm lange nachklang. Mit dem Chor in Moys entwickelten sich in den letzten Jahren tiefere Kontakte. Obwohl er kein Wort Polnisch sprach, war es Wilke ein Herzensanliegen, in der Europastadt auch über die Grenzen zu singen.

Im Grenzland an der Oder war er im November 1936 geboren worden. Nach dem Krieg, so schrieb Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz in der SZ zum 80. Geburtstag vor wenigen Monaten noch, habe sich Erich Wilke nach dem „Wohlklang, der Ordnung, dem unerschöpflichen Reichtum und der widerständigen Kraft der Musik gesehnt“. So kam er als junger Mann nach Görlitz, studierte an der Kirchenmusikschule und ging nach dem Abschluss nach Groß-Räschen. Im September 1960 dann der Schritt nach Görlitz, zunächst an die Dreifaltigkeitskirche, 1971 übernahm er auch noch die Kirchenmusik an der Lutherkirche. Zudem lehrte er an der Kirchenmusikschule, in den 1990er Jahren war er Landeskirchenmusikdirektor der Görlitzer Landeskirche. 57 Jahre lang hat Erich Wilke in Görlitz Musik gemacht – so lange wie niemand sonst. Sein Tod ist schon allein deswegen eine Zäsur. Aber auch, weil mit ihm nun die Generation der großen Kirchenmusiker endgültig abtritt, die so lange Görlitz geprägt hatten: Eberhard Wenzel, Rolf Lammert, Manfred Ramsenthaler, Karl Jonkisch. Erich Wilke hatte sie nicht nur noch alle erlebt, sondern mit ihnen gearbeitet. Eine solche Dichte an hauptamtlichen Kirchenmusikern wird Görlitz so schnell nicht wieder erleben.

Zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum hatte er gegenüber der SZ erklärt, er wolle an der Jehmlich-Orgel in der Lutherkirche, für die er zehn Jahre lang gekämpft hatte, weiterspielen. Jeden Tag, solange er noch beweglich ist und die Treppen zur Orgel-Empore heraufsteigen kann. Es war ihm vergönnt. Welch ein Glück!

zur Startseite