Begleiter zum Nachlesen

Führt Besucher ehrenamtlich durch Schloss Krobnitz: Johannes Ansorge. Zum Nachschauen empfiehlt er Gästen den neuen gedruckten Museumsführer.Foto: Thomas Kretschel © kairospress

Wenn Johannes Ansorge Besucher durch Schloss Krobnitz führt, heute zum Beispiel, zum Frauentag, dann kann er ihnen jetzt auch einen Museumsführer auf Papier anbieten. So ein Begleiter zum Nachlesen sei schon länger nachgefragt worden, erklärt Marion Keßler vom Museumsverbund. Sowohl Reisegruppen als auch Einzelbesuchern fehlte es bislang an der goldenen Mitte. Zwischen Postkarte mit Ansichten vom Schloss, Flyern und dem Buch über die Geschichte des Rittergutes und seiner Besitzer von Dr. Steffen Menzel gibt es nun so ein handliches Nachschlagewerk. „Es schließt eine Lücke“, sagt Marion Keßler. Auf 41 Seiten erfahren die Leser mit Hilfe von zahlreichen Fotos, Übersichtsplänen und knappen Texten alles, um über das Schloss samt Park, die Grafen von Roon und die Baugeschichte informiert zu sein. Den größten Anteil daran hat Schlossführer Johannes Ansorge selbst. Er engagiert sich ehrenamtlich für Schloss Krobnitz. „Wenn er sich nicht bereit erklärt hätte, an dem Museumsführer mitzuarbeiten, würde es diesen nicht geben“, sagt Frau Keßler. Sie selbst habe den organisatorischen Bereich übernommen, Bilder zusammengestellt, recherchiert und Korrektur gelesen. „Die Hauptaktie an den Texten und der inhaltlichen Arbeit für das Heft hat Herr Ansorge“, sagt sie.

Ein Partner mit Erfahrung

In dem Hamburger Verlag „Monumente und Menschen“ fand der Museumsverbund einen Partner mit Erfahrungen im Bereich Schlösser und Burgen. So ist innerhalb von wenigen Wochen bis Dezember 2017 ein kompaktes unterhaltsames Heft entstanden, das nun in einer ersten Auflage von 2 000 Stück in Krobnitz verkauft wird.

Inhaltlich konnte Johannes Ansorge dabei auf das Buch von Steffen Menzel zurückgreifen. Es gibt auch einen Vorgriff, sagt er. Die Roon-Ausstellung soll überarbeitet werden. So sind in dem kleinen Museumsführer bereits Bilder von Nachfahren des preußischen Kriegsministers in dritter und vierter Generation zu sehen, die die Ausstellung bereichern werden und so noch nie öffentlich gezeigt wurden. Besonders Manfred Graf von Roon, der Ur-Ur-Enkel des Kriegsministers, fühlt sich mit Krobnitz eng verbunden. Er besucht das Schloss regelmäßig und hat dem Museumsverbund bereits mehrere Kunstwerke aus dem Familienbesitz als Leihgabe überlassen. Im Schlosspark mit der Familiengruft befindet sich auch das Grab seiner Eltern.

„Schloss Krobnitz – Ein Stück Preußen in Sachsen“ ist für 3,50 Euro im Schloss erhältlich.

