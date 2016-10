Beginn der Schniefnasen-Saison Pünktlich zum Herbst gibt es in Dresden den ersten Grippefall. Eine Impfung kann vor der Krankheit schützen.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit machen Influenzaviren das Land unsicher. Besonders älteren Menschen und Kindern wird geraten, sich impfen zu lassen. Ein Problem: Schon Monate vorher legt die Weltgesundheitsorganisation fest, welche Virenstämme die diesjährige Grippeimpfung enthalten soll. Letztes Jahr erreichte sie so laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts nur eine Wirksamkeit von etwa 15 Prozent. Zum Ende der Grippesaison griff besonders ein Virenstamm um sich, gegen den die übliche Spritze keinen Schutz bot.

Mancher mag sich fragen, ob da eine Impfung überhaupt sinnvoll ist. Und kann sie immunschwachen Personen nicht zusätzlich schaden? „Nein“, sagt Jörg Wendisch, zuständiger Arzt beim Gesundheitsamt Dresden, entschieden. „Diese Leute haben keinen Nachteil, wenn man sie impft.“ Wenn jemand nach der Grippeimpfung beispielsweise Fieber bekäme, sei das sogar gut. „Das bedeutet, dass das Immunsystem arbeitet.“ Bei Kindern, älteren Leuten oder chronisch Kranken ist das Problem eher, dass die Impfung oft nicht wirkt. Wendisch rät deswegen auch, die Zahlen vom Robert-Koch-Institut mit Vorsicht zu genießen. Denn die beziehen sich nur auf einen kleinen Teil der Bevölkerung, insgesamt sei die Wirksamkeit höher gewesen.

Der Arzt rät daher allen Altersgruppen, sich impfen zu lassen. Damit helfe man auch den Leuten, die selber keinen Grippeschutz aufbauen können. Ein Problem sieht Wendisch darin, dass die Krankenkassen hauptsächlich Dreifach-Impfstoffe einkaufen, die nur gegen drei Virenstämme wirken. Es sind jedoch mehr Erreger unterwegs, weswegen es trotzdem zu einer Grippe kommen kann. Es gibt auch Impfstoffe gegen vier Virenstämme, die kosten jedoch etwa dreimal so viel. Eine Impfung hilft laut Wendisch aber auch, wenn man sich trotzdem ansteckt. Die Erkrankung verlaufe dann milder.

Im letzten Jahr erkrankten etwa 1 100 Dresdner an der Grippe. Der Winter davor war härter, es erkrankten etwa 200 Menschen mehr. Der optimale Zeitpunkt zum Impfen ist im Oktober und November, bevor die Grippesaison richtig losgeht, denn erst nach etwa zwei Wochen ist der körpereigene Schutz aufgebaut. Die Kosten werden in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Piksen lassen kann man sich beim Hausarzt und der Impfstelle des Gesundheitsamtes. Auch einige Arbeitgeber bieten kostenlose Impfungen an.

