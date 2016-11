Beginn der Drückjagdsaison Im Pulsnitz- und Rödertal weisen Schilder auf die Jagdsaison hin.

Bis zum Januar geht die Jagdsaison. © dpa

Die Hauptsaison bei der Jagd hat jetzt begonnen. Darauf weist der Deutsche Jagdverband hin und bittet Waldbesucher, auf Warnschilder zu achten. Davon ist auch der Raum Pulsnitz- und Rödertal betroffen.

In der Hauptjagdsaison bis Januar erlegen Jäger einen Großteil der Rehe, Hirsche und Wildschweine, heißt es. Damit sollen Schäden in Wald und Feld reduziert werden. Dafür finden Drückjagden statt. Dabei dürfen „Personen oder Nutztiere auf keinen Fall gefährdet werden“, sagt Hans-Heinrich Jordan, vom Deutschen Jagdverband. Die großräumigen Drückjagden können mehrere Stunden dauern. Reiter, Jogger und Spaziergänger sollten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Warnschilder und Absperrbänder unbedingt beachten und das Jagdgebiet meiden. Die Teilnehmer einer Jagd seien an ihrer Warnkleidung zu erkennen. Außerdem sind Jagdhunde mit signalfarbenen Westen ausgestattet. Während der Jagd können Hunde oder Wildtiere in Waldnähe unvermittelt am Straßenrand auftauchen und die Straße queren. Die Jäger rufen daher Verkehrsteilnehmer zu besonderer Rücksichtnahme auf. (szo)

