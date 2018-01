Begeisterung sieht anders aus Die Befürworter einer Großen Koalition setzen sich auf dem SPD-Parteitag knapp durch. Doch es gibt noch eine Hürde.

Die Mienen von Andrea Nahles, Martin Schulz, Malu Dreyer und Olaf Scholz (v.l.n.r.) sprechen Bände: Das Abstimmungsergebnis auf dem SPD-Parteitag ist kein überzeugendes Mandat für die Koalitionsverhandlungen mit der Union. © AFP

Fünf Stunden Diskussion, über 100 Genossen wollen reden. Lauter Beifall kommt im World Conference Center in Bonn meist auf, wenn die No-Groko-Redner am Mikrofon stehen. Gemessen daran, haben sie die Mehrheit des außerordentlichen Parteitags in Bonn auf ihrer Seite. Diejenigen, die das Sondierungsergebnis verteidigen, ernten mit ihren Appellen zu mehr Mut nur wenig Applaus. Steht das Aus für die Groko etwa schon fest?

Die Befürworter reagieren verhalten auf die Redner ihres Lagers. Auch Parteichef Martin Schulz löst keine Begeisterung aus. Er beruft sich auf die Erwartungen der EU, der Franzosen und der Griechen. Die Entscheidung am Wahlabend, in die Opposition zu gehen, sei richtig gewesen. Dass sich die politische Lage nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen fundamental geändert habe, hätten andere zu verantworten.

Die lahme Stimmung ändert sich erst mit dem Auftritt von Andrea Nahles. Sie widmet sich vor allem dem Argument, die SPD habe in den Sondierungen mit CDU und CSU nicht alle Kernforderungen durchgesetzt. Ob die SPD nur noch regieren wolle, wenn die Wähler sie mit einer absoluten Mehrheit ausstatten, ruft die SPD-Fraktionschefin mit empörter, heiserer Stimme in den großen Saal und schlägt mit ihrem Manuskript auf das Pult. „Das ist großer Blödsinn!“. Die Bürger würden der SPD zu Recht einen Vogel zeigen. Die SPD habe in der letzten Großen Koalition Fehler gemacht, auch sie als Ministerin. Die SPD habe vielfach keine Antworten auf die Zukunft. Aber es sei Quatsch, dass die Erneuerung der Partei, die die Basis nach der Wahlniederlage im September so vehement einfordert, nur in der Opposition stattfinden könne, sagt Nahles.

Mit lautem Beifall und Jubel quittieren viele Zuhörer ihre temperamentvollen Worte. Und wie schon auf dem Bundesparteitag im Dezember im Berlin, als die SPD die Aufnahme der Sondierung beschlossen hatte, gibt Nahles ein Versprechen ab. Damals ging es um die Zusage, die Parteispitze werde ergebnisoffen verhandeln. Ein Ziel, dass nach Ansicht ihrer Kritiker gerade nicht erreicht wurde. Am Sonntag kündigt sie an, in bestimmten Punkten mit der Union nachzuverhandeln – „bis es quietscht“, wie sie sagt.

Auf die sogenannten Nachverhandlungen hatte sich der SPD-Vorstand in den letzten Stunden vor dem außerordentlichen Parteitag eingelassen. In einer Ergänzung zum Leitantrag heißt es, die Ergebnisse seien in einigen Bereichen unzureichend. „Wir wollen weitere Fortschritte“, steht dort nun. Befristete Arbeitsverhältnisse sollen die Ausnahme bleiben, die Bevorzugung von Privatpatienten durch eine neue Honorarordnung der Ärzte eingeschränkt und Härten beim eingeschränkten Familiennachzug für Flüchtlinge vermieden werden. Auf Drängen der großen und einflussreichen Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Hessen sah sich die Parteispitze dazu veranlasst. „Brücken bauen“, heißt das in der Sprache der SPD. Rote Linien werden mit dieser allgemeinen Formulierung nicht gezogen. Das heißt, wenn Schulz und Nahles in den Koalitionsverhandlungen in diesen Punkten nichts erreichen, kippt die Groko nicht.

Alarmierende Probeabstimmung

Um die 60 Delegierte aus Nordrhein-Westfalen würden mit Nein stimmen, hieß es nach einer alarmierenden Probeabstimmung vor wenigen Tagen. Ein Besuch von Parteichef Martin Schulz bei der Delegation war offenbar auch wenig erfolgreich. Flugs trommelten die Befürworter ein Dutzend Oberbürgermeister zusammen, die sich für die Große Koalition aussprachen. Anschließend veröffentlichten rund 40 prominente SPD-Politiker, darunter zwei ehemalige Juso-Chefs, einen ähnlichen Appell. Und dennoch blieb der Ausgang der Abstimmung bis zum Schluss ungewiss. Es wird knapp, höchstens 50 bis 60 Prozent dafür, konkreter wollte sich am Vorabend niemand nicht festlegen.

Einer ihrer wichtigsten Widersacher ist Kevin Kühnert. Der smarte Juso-Chef aus Berlin ist rhetorisch stark und spricht prägnant aus, was viele SPD-Mitglieder über ihre Partei denken. Attacken auf Schulz oder andere Parteiobere unterlässt er. „Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen: Die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel, der ist so lang“, sagt er in Bonn. Und wie könne es sein, dass SPD-Chef Schulz das Verhandlungsergebnis als hervorragend preise, während im gleichen Moment andere Spitzengenossen Nachverhandlungen forderten. „Das knabbert an unserer Glaubwürdigkeit“.

Und tatsächlich fällt das Votum für die Koalitionsverhandlungen am Ende knapp aus. Die Jusos beginnen bereits laut zu jubeln, als die Arme der Nein-Sager nach oben gehen. Tagungsleiter Heiko Maas lässt die Stimmen sorgfältig auszählen. Mit 362 Ja- und 279 Nein-Stimmen und einer Enthaltung setzt die SPD nun die Gespräche mit der Union fort. Begeisterung sieht anders aus. Vor dem Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag hat Martin Schulz noch viel zu tun.

