Begeistert von Süßkartoffel und Brokkoli In der Elternuni der Volkssolidarität gibt eine Ernährungsberaterin Tipps für die erste Babynahrung.

Auch wenn die beiden vorn am Tisch erst mal skeptisch schauen – Ernährungsexpertin Sibylle Eng (r.) erklärt in der Elternuni der Volkssolidarität in Radebeul, was sich mit Gemüse und Obst für die Jüngsten Schönes zubereiten lässt. © Norbert Millauer

Dem Obst- und Gemüseliebhaber läuft bei dem Anblick das Wasser im Mund zusammen. Glänzende rote Paprikaschoten liegen neben kräftig grünem Brokkoli und gut gewachsenen Möhren. Banane, Apfel und Birne laden zum Zugreifen ein.

Gespannt sitzen mehrere Frauen in der Runde, zwei haben ihr Baby auf dem Schoß. Die Familienberatung der Volkssolidarität-Elbtalkreis Meißen auf der Serkowitzer Straße 31 hat wieder zur Elternuni eingeladen, diesmal mit Ernährungsexpertin Sibylle Eng. Sie will informieren, was Eltern als erste Babynahrung kochen können, um die Still- oder Flaschenmahlzeit zu ergänzen. Der Griff zum fertigen Breigläschen scheint nur auf den ersten Blick der einfachere zu sein, ist da zu hören. Mindestens ebenso schmackhaft, dazu gesund und preiswerter lässt sich Babys Essen selbst zubereiten, unkompliziert eingetaktet ins Kochen für die ganze Familie.

Während Sibylle Eng beinahe wie nebenbei Süßkartoffeln schält, Brokkoli teilt und Möhren vorbereitet, kommen schon die ersten Fragen. Wenn ich keinen Zucker verwenden soll, wie bekomme ich dann etwas Süße in den Brei? Die Beraterin empfiehlt Apfel- oder Orangensaft. Was ist zu beachten, wenn ich mein Baby vegan ernähren will? Sibylle Eng mahnt zur Vorsicht. Dann fehlen Vitamin B12 – unter anderem wichtig für die Gehirnentwicklung –, Jod und Eiweiß. Was ist, wenn das Kind keine Kuhmilch verträgt? Die Expertin schlägt Mandelmilch vor, die komme der Kuhmilch am nächsten.

Während das Gemüse auf dem Herd köchelt, erklärt die Fachfrau, weshalb sie sich so für gesunde Ernährung einsetzt. Ihre drei Söhne haben mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu kämpfen – da hat sie selbst viel erfahren, probiert und gelernt. Was jetzt den Müttern bei der Elternuni zugute kommt. Keine Frage ohne Antwort – in zwangloser, beinahe familiärer Stimmung. Die auch bei der Verkostung erhalten bleibt. Erik, sieben Monate jung, bekommt von Mutter Anett einen Löffel Süßkartoffel-Brokkoli-Brei. Der eine Löffel genügt ihm nicht – obwohl der Junge gerade gestillt wurde. Ein voller Erfolg für die Gemüsevariante.

Auch Baby Marthe, dreieinhalb Monate, und Mutter Steffi haben das Geschehen in der Küche aufmerksam verfolgt. Die junge Frau fühlt sich bestärkt, mehr selbst zu kochen. Und die Elternuni wieder zu besuchen, vielleicht am 28. März, wenn es um Notfalltraining am Kind bis drei Jahre geht.

Die Elternuni im Radebeuler Diagnostik- und Beratungszentrum (DBZ) der Volkssolidarität findet jeden letzten Dienstag im Monat statt, ist kostenfrei und mit Kinderbetreuung möglich. Die Themen ergeben sich aus der Befragung von Eltern. Und werden bei Bedarf auch wieder aufgelegt, sagt Familienberaterin Ines Platz.

Ergänzend dazu wird Eltern von bis zu Dreijährigen jeden ersten und dritten Dienstag eine Familienberatung angeboten, außerdem jeden zweiten Dienstag ein Elterncafé, alles jeweils 16 bis 18 Uhr.

