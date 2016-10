Begeisterndes Offensiv-Spektakel Die deutschen Fußballerinnen liefern gegen EM-Gastgeber Niederlande die nächste Gala ab.

Niederlandes Kika van Es (l.) im Zweikampf gegen Deutschlands Mandy Islacker. © dpa

Die neue Bundestrainerin Steffi Jones hat mit den deutschen Fußballerinnen auch den zweiten Härtetest mit Bravour bestanden. Dank einer weiteren Offensiv-Gala gewannen die Olympiasiegerinnen gegen den ambitionierten EM-Gastgeber Niederlande mit 4:2 (4:1) und nährten Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung im nächsten Sommer. Denn trotz personeller Experimente schossen Mandy Islacker, Anja Mittag und Tabea Kemme den deutlichen Erfolg der DFB-Auswahl heraus. Für die Gäste trafen Spielführerin Sherida Spitse per Foulelfmeter und Vivianne Miedema von Bayern München.

Drei Tage nach dem vielversprechenden 4:2 gegen Österreich warf die experimentierfreudige Jones wie angekündigt die Rotationsmaschine an. Acht Spielerinnen kamen neu in die Startelf. Bloß die neue Spielführerin Dzsenifer Marozsan, Mittag und Torhüterin Almuth Schult durften erneut von Beginn an ran. „Das zeigt, dass wir einen sehr ausgeglichenen Kader haben. Das freut mich. Ich bin letztlich zufrieden“, sagte Jones. Lediglich mit dem zweiten Durchgang war sie nicht so glücklich: „Da haben wir durch viele Fehlpässe und unpräzises Passspiel einiges zugelassen, was ich auf die Müdigkeit zurückführe.“

Dennoch diktierte der zweifache Welt- und achtmalige Europameister gegen die auf Konter lauernden Gäste das Geschehen, präsentierte sich ballsicher, lauffreudig und variabel. Angeführt von der omnipräsenten Marozsan versprühten die Gastgeberinnen viel Spielfreude. Die 24-Jährige von Olympique Lyon leitete auch die ersten beiden Tore ein. (sid mit dpa)

