Begehrter Preis für Oberlausitzer Firmen Die Unternehmen Arno Hentschel in Oderwitz und Spreetextil aus Neusalza-Spremberg haben Dienstagabend den „Sächsischen Meilenstein 2016“ erhalten.

Jury-Besuch bei der Arno Hentschel GmbH in Oderwitz: Heiner Hellfritzsch und Markus Michalow (Mitte) schauen Schweißer Lutz Rönnicke bei der Arbeit zu. Firmenchef Thomas Scholz (2. von rechts) hatte zu einem Rundgang durch die Standorte eingeladen. © Matthias Weber

Die Arno Hentschel GmbH in Oderwitz und die Spreetextil GmbH aus Neusalza-Spremberg sind zwei von fünf sächsischen Unternehmen, die Dienstagabend als „Sächsischer Meilenstein 2016“ ausgezeichnet wurden. Mit diesem Titel ehren die Bürgschaftsbank Sachsen und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen seit sechs Jahren kleinere Unternehmen für gelungene Nachfolgeregelungen an der Firmenspitze. Jährlich müssen in Sachsen etwa 1000 Betriebe einen neuen Chef finden, weil die bisherigen Geschäftsführer in den Ruhestand gehen.

Bei der Arno Hentschel GmbH in Oderwitz werden seit 1943 Metallwaren gefertigt. Hier sicherte die Betriebsübernahme durch einen Branchenkenner 22 Arbeitsplätze. Das Unternehmen erhielt ein Preisgeld von 3000 Euro. Die Spreetextil GmbH in Neusalza-Spremberg produziert unter anderem Tisch- und Bettwäsche. Hier übernahm der Sohn des bisherigen Chefs die Leitung des elfköpfigen Unternehmens – die Jury bewilligte dafür 1000 Euro.

Seit dem Beginn des Wettbewerbs im Jahr 2011 gab es insgesamt mehr als 300 Bewerbungen um den „Sächsischen Meilenstein“. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) als Schirmherr der Aktion würdigte auf der Auszeichnungsveranstaltung gestern Abend bei Großenhain, „ehrgeizige und fleißige Unternehmer, die erfolgreiche Betriebe aufbauen, weiterführen und so die Existenz vieler Mitarbeiter nachhaltig sichern“ als „ Motor für ein stabiles Wirtschaftswachstum“.

Die drei anderen Preisträger dieses Jahres kommen aus Großenhain, Zwickau und Crottendorf. (SZ/tbe)

