Begehrte Wohnadresse Kommwohnen will Häuser am Hafen des Berzdorfer Sees bauen. Auch zum dauerhaften Wohnen. Doch daran gibt es Kritik.

Die im Bild rechte Seite des Hafens soll nicht nur Platz für den geplanten Segelstützpunkt bieten, sondern auch für 28 Ferienhäuser. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Diese Adresse hätte doch was: Am Görlitzer Hafen 1. Seit Donnerstag gar nicht so weit hergeholt. Der städtische Großvermieter Kommwohnen plant mit seinem Architekten Wolfgang Kück am südlichen Rand des Hafenbeckens, Ferienhäuser mit 28 Wohneinheiten zu errichten, sieben Wohnungen sollen auch dem dauerhaften Wohnen dienen. Um das Projekt umsetzen zu können, müssen mit einem Bebauungsplan wichtige Fragen geklärt werden. Einen solchen Plan aufzustellen, soll der Planungsverband demnächst in Auftrag geben. Der Stadtrat hat jetzt seine Görlitzer Vertreter im Verband beauftragt, sich dabei für das dauerhafte Wohnen einzusetzen.

Das ist nicht unumstritten. Der Berzdorfer See dient der touristischen Nutzung. Damit sind Wohnsiedlungen nicht so leicht zu vereinen. Deshalb soll jetzt an dieser Stelle – und nur hier – eine einmalige Ausnahme zugunsten von Kommwohnen gemacht werden. Wenn in der geplanten Feriensiedlung oberhalb der Blauen Lagune oder bei einer Bebauung der Halbinsel oder bei Klein Neundorf ebenso Dauerwohnungen vorgesehen werden, dann müssten die Investoren ein planungsrechtliches Verfahren durchlaufen – ohne Garantie auf Erfolg. Wie schwierig ein solches Zielabweichungsverfahren zu meistern ist, erlebt gerade die Gemeinde Schönau-Berzdorf, wo Euroimmun auf der Neuberzdorfer Höhe ein Ausbildungs- und Forschungszentrum errichten will.

Dabei hatte der Stadtrat bereits im April 2013 einstimmig beschlossen, dass die bisherigen Nutzungen am Berzdorfer See „durch dauerhaftes Wohnen in ausgewählten Entwicklungsbereichen ergänzt werden sollen. Größe und Anzahl der Flächen für dauerhaftes Wohnen sind der touristischen Nutzung unterzuordnen“. Anlass war damals, wie Andreas Müller, amtierender Ortsvorsteher von Kunnerwitz/Klein Neundorf und Mitglied der Bürgerinitiative Seensucht, erinnerte, die Absicht von Investoren, bei Klein Neundorf eine Feriensiedlung zu bauen. Auch damals hieß es, ohne Dauerwohnungen stünde das Gelände im Winter leer und sei Dieben und Einbrechern schutzlos ausgeliefert.

Genau dieselbe Begründung hat nun auch Kommwohnen gebracht. Die Dauerwohnungen sieht der Großvermieter nach Darstellung des Görlitzer Rathauses als „zwingend erforderlich an, um dem Sicherheitsinteresse der Ferienhauseigentümer und der Liegeplatzinhaber im Hafen gerecht werden zu können“. Außerdem sollen die Dauerwohnungen zu „einer kontinuierlichen Nutzung des Areals“ führen. Diese zwei Aspekte hatte Kommwohnen-Geschäftsführer Arne Myckert schon im Sommer vergangenen Jahres gegenüber der SZ genannt, als er erstmals von seinen Absichten an der Südböschung des Hafens berichtete. Seitdem hat die Stadt die Pläne schon mal vorab mit dem Regionalen Planungsverband und dem Landratsamt abgestimmt. Beide Seiten hätten signalisiert, den Dauerwohnungen zustimmen zu können, wenn sie nicht mehr als ein Viertel an allen Ferienwohnungen an dieser Stelle ausmachen. Also sieben aus 28.

Doch dagegen regt sich durchaus Widerstand. Er ist zwischen den Zeilen ausgerechnet in einer Stellungnahme der Europastadt Görlitz/Zgorzelec zu lesen, die allen Stadträten vorliegt und sowohl von der Geschäftsführerin Andrea Behr als auch von der See-Beauftragten Katharina Poplawski unterschrieben ist. Sie kommen zu dem Schluss, es wäre besser, das Kommwohnen-Vorhaben erst einmal in Gänze zu bewerten, ehe weitere Schritte gegangen werden. Denn es lägen auch von anderen Investoren Anfragen für Wohnsiedlungen am See vor. Deswegen wünscht sich die EGZ zunächst einmal eine „grundsätzliche Klärung des Umgangs mit dem Thema Wohnbebauung auf dem gesamten Seeareal“. Diesem Wunsch ist der Stadtrat nicht gefolgt, obwohl viele Fragen offen sind, wie auch Bürgermeister Michael Wieler einräumen musste, allerdings seien sie derzeit auch nicht zu beantworten. Dazu gebe es ja das Bebauungsplan-Verfahren. So wollte der Fraktionschef der Linkspartei, Thorsten Ahrens, immerhin Aufsichtsrat von Kommwohnen, wissen, wer Bauträger sein wird, wie viele Millionen das Projekt kostet und ob die Ferienhäuser tatsächlich ihre einzige Zufahrt über die Kaimauer des Hafenbeckens erhalten. Er hätte auch schlicht fragen können, ob zwischen Hafenbecken und Böschung überhaupt genug Platz ist für die Ferienhäuser.

Thomas Leder von der CDU bewegte vor allem die Frage, ob die Dauermieter beispielsweise bei Hafenfesten Musik und Geräusche bis weit in die Nacht hinnehmen müssen oder dagegen vorgehen könnten. Das müssten sie hinnehmen, hieß es vonseiten Bürgermeisters Michael Wieler. Der grüne Stadtrat und Görlitzer Vertreter im Planungsverband, Joachim Schulze, warb für das Vorhaben. „Es geht um Leben am See, das funktioniert eben nicht, wenn zu bestimmten Zeiten alle Lichter ausgehen.“ Auf ein Wort

zur Startseite