Begehrte Knatterkisten Auf Mopeds haben es Diebe im Landkreis häufig abgesehen. Ein Grund sind steigende Preise und zu viel Leichtsinn.

Simsons sind beliebt bei Zweiradfahrern im Südkreis. Auch viele Jugendliche fahren die Kult-Mopeds. Zum Beispiel vor Schulen findet sich dieses Bild öfter. © Matthias Weber

Der Anblick einer schicken Simson lässt das Herz von Tom Möse höherschlagen. Der 26-jährige Berthelsdorfer ist seit Jahren mit seinen Freunden vom „Simson-Kampfgeschwader“ mit dem Moped unterwegs – auch im Urlaub. Zu acht waren sie in diesem Jahr an der Ostsee unterwegs – und sorgen sich meist eher darum, dass die schon älteren Maschinen die langen Touren ohne Panne durchhalten, weniger um extravaganten Diebstahlschutz.

Doch der ist durchaus angebracht, denn Simson, Schwalbe & Co. sind leider auch bei Dieben begehrt. Anfang August kamen im Zittauer Ortsteil Hartau eine silberfarbene und im Löbauer Ortsteil Carlsbrunn eine schwarz-grüne Simson abhanden. Nach einem Moped-Dieb, der im vergangenen Juni in Zittau auf einem Parkplatz in der Kantstraße zugeschlagen hatte, fahndete die Polizei per Phantombild. Und manchem dürfte auch die Geschichte des 15-jährigen Nick aus Zittau im Gedächtnis geblieben sein, der seine gestohlene Simson in Polen wiedererkannt hatte und den mutmaßlichen Dieb dann verfolgte.

Fakt ist auch in den Augen der Polizei, dass Mopeds unter 125 Kubikzentimetern Hubraum in den Landkreisen Bautzen und Görlitz von jeher besonders gern gestohlen werden. Eine Verschärfung der Lage in jüngster Zeit kann Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, aus den Zahlen allerdings nicht erkennen: Von den 48 Mopeds, die im Jahr 2015 im Kreis Görlitz gestohlen wurden, kamen 23 im Südkreis abhanden. Im vergangenen Jahr spielten sich 29 der 41 gemeldeten Diebstähle zwischen Oybin und Löbau ab. Für 2017 konnte Knaup bislang nur die Zahlen für das erste Halbjahr auswerten. Und auch hier zeichnet sich mit knapp zehn gestohlenen Mopeds im Altkreis Löbau-Zittau in den ersten sechs Monaten ab, dass die Zahlen etwa auf dem Niveau der Vorjahre liegen werden.

Wie sich dies alles weiterentwickelt, hängt dabei wohl auch davon ab, wie die Besitzer ihre Fahrzeuge sichern. Polizeisprecher Knaup mahnt deshalb alle Zweiradbesitzer, in ein wirklich gutes Schloss zu investieren und das Gefährt außerdem immer an einem festen Gegenstand – sei es Laternenmast, Ständer, Baum oder Geländer – zu befestigen. Denn da die Preise vor allem für gebrauchte, wieder aufgebaute Maschinen im vergangenen Jahr rasant gestiegen sind, spricht vieles dafür, dass die Mopeds auch weiterhin im Visier von Dieben sein werden. Dabei, so betont Knaup, ist mit Blick auf die Verteilung der Tatorte davon auszugehen, dass es sich nicht nur um Täter aus den östlichen Nachbarländern handelt. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass sich Tätergruppen zunehmend auf den Diebstahl der Mopeds spezialisiert haben – sei es zum Weiterverkauf oder zum Ausschlachten als Ersatzteillager.

Dabei ist vor allem Letzteres gar nicht zwingend nötig. Denn es gibt durchaus neue Ersatzteile für Simson, Schwalbe & Co. zu kaufen: Die Firma AKF in Bautzen hat solche Neu-Ersatzteile seit Jahren im Angebot und ist wichtiger Anlaufpunkt für Mopedbastler – nicht nur in der näheren Umgebung, betont Junior-Chef Alexander Kalkbrenner: „In der Hochsaison versenden wir bis zu 2 000 Teile pro Tag, davon gehen rund 100 ins Ausland“, erklärt er die Dimensionen. Die neu hergestellten Mopedersatzteile sind preislich relativ stabil und moderat in der Anschaffung – vor allem im Vergleich mit Motorradteilen. Was allerdings deutlich teurer geworden ist, bestätigt auch er, sind komplett neu aufgebaute Maschinen. War man im vergangenen Jahr für ein Einsteigermodell noch mit 700 Euro im Internet dabei, sind es jetzt bis zu 1 500 Euro. „Und wer ein perfekt neu herausgeputztes Moped will, da gehen die Preise bis 3 000 Euro“, sagt Kalkbrenner. Auch er weiß: Viele Mopedfans wollen unbedingt ein altes Modell oder mindestens einen alten Rahmen haben. Denn alles, was nach 1990 gebaut wurde, darf statt mit 60 Stundenkilometern nur mit 45 durch die Lande knattern.

Der Bautzener Firmenchef rät deshalb, Belege für Ersatzteilkäufe immer aufzuheben – falls das gute Stück wirklich einmal gestohlen wird und die Versicherung es sehen will. Und Tom Möse empfiehlt, keine Teile oder ganze Maschinen von dubiosen Anbietern zu erwerben, die keine Papiere vorweisen können. Wenn Alexander Kalkbrenner von gestohlenen Mopeds seiner Kunden hört, teilte er die Suche zudem gern auf Facebook in einschlägigen Gruppen. „Manches Moped ist da schon wieder aufgetaucht", sagt er.

