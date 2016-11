Begehbarer Stadtplan

Es sieht etwas grau aus, aber das ist bei diesem November-Wetter nichts Besonderes. Das Bodenrelief auf dem Heidenauer Marktplatz an der Bahnhofstraße neben dem Stadthaus ist fertig und wird am Donnerstag offiziell eingeweiht. Es zeigt einen Stadtplan, auf dem 36 Industriebetriebe verzeichnet sind, die im 19. und 20. Jahrhundert in Heidenau eine wichtige Rolle spielten. Auf Tafeln um den Plan herum gibt es zu diesen Betrieben Informationen.

Zur Übergabe wird auch der Chemnitzer Künstler, von dem die mit Heidenauern diskutierte und entwickelte Idee stammt, dabei sein. Auch Vertreter der Betriebe sind eingeladen – und natürlich die Heidenauer. Das Relief ist das erste sichtbare Ergebnis des Freiraumkonzeptes zur „Heidenauer Industriegeschichte“. Im nächsten Jahr soll es mit anschaulich gemachten Berufsbildern auf der Ernst-Thälmann-Straße weitergehen. Finanzielle Hilfe kommt vom Preisgeld beim Städtewettbewerb „Ab in die Mitte“. (SZ/sab)

10. November, 15 Uhr, Markt Bahnhofstraße

