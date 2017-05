Begegnungszentrum für Preis nominiert Das IBZ in Marienthal bei Ostritz kann auf eine mit 50 000 Dollar dotierte Unesco-Ehrung hoffen.

Das Kloster St. Marienthal in Ostritz – dort befindet sich das IBZ. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Auf ein Preisgeld von 50 000 US-Dollar, umgerechnet rund 44 600 Euro, kann das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) im Kloster St. Marienthal in Ostritz bei Zittau hoffen. Die Organisation wurde für den Unesco-Japan-Preis nominiert. Der wird seit 2015 für Projekte vergeben, bei denen es um Bildung im Bereich nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz und ähnliches geht. Das IBZ hatte sich mit seinem Angebot „Nachhaltigkeitslotsen und Klima-scouts – Jugendliche werden aktiv“ um die von der japanischen Regierung finanzierte Ehrung beworben. Darin werden Förderschüler in Sachen Umwelt- und Klimaschutz geschult und entwickeln eigene kleine Projekte. Das IBZ hat unter anderem mit Schulen in Niesky, Ebersbach und Olbersdorf zusammengearbeitet.

Neben dem IBZ-Programm sind zwei weitere deutsche Projekte im Rennen um den Preis. Im September wird bekannt gegeben, welche der weltweit nominierten Projekte sich durchgesetzt haben. An die drei Gewinner werden je 50 000 US-Dollar vergeben. (ihg)

zur Startseite