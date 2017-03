Begegnungsstätte ist Vereinstreffpunkt

Großenhain. Die Mitglieder der Ortsgruppe 3 der Volkssolidarität treffen sich am heutigen Montag um 14 Uhr zu einer Veranstaltung in der Begegnungsstätte, Alleegässchen 1. Zeitgleich findet der Handarbeitsnachmittag der Ortsgruppe 13 der Volkssolidarität dort statt. Am Dienstag, dem 7. März, werden um 14 Uhr die Mitglieder der Seniorengruppe „Frohsinn“ ins Alleegässchen 1 zum gemeinsamen Spielen und Basteln eingeladen. Die Selbsthilfegruppe 5 des VdK-Sozialverbandes e.V. trifft sich am Mittwoch, dem 8. März, um 14 Uhr. (SZ)

