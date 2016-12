Begegnungscafé im Advent

Auch in der Adventszeit lädt die Ökumenische Arbeitsgruppe Flüchtlingshilfe Pirna zu einem Begegnungscafé ein. Dieses wird nach Auskunft der Arbeitsgruppe am Sonnabend, 10. Dezember, um 14.30 Uhr, im Kirchgemeindezentrum Pirna-Copitz auf der Schillerstraße stattfinden. Die Organisatoren freuen sich auf alle kleinen und großen, einheimischen und neuen Pirnaer, die gemeinsam spielen, reden, lachen, denken, essen, trinken und so die gegenseitige Fremdheit überwinden möchten. Wer beim Organisieren des Begegnungscafés helfen oder Kuchen mitbringen möchte, kann sich gern per E-Mail melden. (SZ) initiative.begegnungscafe.pirna@gmx.de

