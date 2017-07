Begegnungen zur Blauen Stunde Am Freitagabend lockt ein geführter Spaziergang Besucher in den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Weitere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Bad Muskau / Landkreis Görlitz. Mit einer Gesamtfläche von 830 Hektar ist der Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau der größte Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Auch das dortige Muskauer Schloss ist sehenswert. Einen geführten Spaziergang durch diese sommerliche Schönheit wird am Freitagabend unter dem Titel „Begegnungen zur Blauen Stunde“ angeboten. In Schwarzkollm bei Hoyerswerda geht es am Wochenende hoch hinaus – zumindest so ein bisschen. Der Kubitzberg wird zum Austragungsort für die inzwischen legendäre Highlandparty. Am Freitag und Sonnabend wird gefeiert – mit DJs und Band. Los geht es 21 Uhr.

Doch im Raum Weißwasser ist am Wochenende noch mehr los: Zu einem reich bebilderten Wolfsvortrag mit anschließender Spurenexkursion lädt das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ für Sonntagvormittag ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Wolfsscheune im Erlichthof Rietschen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

Das sind nur ein paar der insgesamt 234 Veranstaltungen, die derzeit (Stand: Freitagmittag) im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Niesky-Görlitz-Weißwasser angezeigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist. Vom „sportlich-kabarettistischen Sommer-Event“ namens „Gladiator am Rollator“ mit Jutta Lindner im Martinshof Rothenburg bis hin zu einem Tag der offenen Tür der Musikschule Weißwasser – für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Der Kalender gilt für die ganze Oberlausitz.

Der Clou daran: Auch Veranstalter können im Kalender ihre Events kostenlos einstellen. Jeder, egal ob privat, Verein oder kommerziell, kann mitmachen. Vorbeischauen lohnt sich. (szo/ihg/mrc)

