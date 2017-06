„Begegnungen“ im Rathaus Vom 6. Juli bis 23. August wird eine Ausstellung von Künstlern gezeigt, die beim Erlebnisfest der Sinne im Stadtpark dabei waren.

Diese Grafik wird in der Ausstellung zu sehen sein. Sie stammt von Bärbel Kießling. © privat

Das bayerischen Künstlerehepaar Kießling und der Großenhainer Künstler Rainer Belan begegnen sich mit ihren Arbeiten in einer neuen Ausstellung im Rathaus. Bei drei „Erlebnisfesten der Sinne“ im Stadtpark war das Marktredwitzer Künstlerpaar Bärbel und Horst Kießling mit spektakulären Installationen zum Klonen, zum Tornado und zur Inspiration durch die Musen vertreten. In Großenhain hatten sie lebhaften Kontakt mit Schülern und erwachsenen Besuchern. Dabei lernten sie den Künstler Rainer Belan kennen, der sich bald danach dem europaweit agierenden Kunstverein „focus-europa e.V“ anschloss, in dem die Kießlings aktiv sind. Aus diesen Begegnungen mit Künstlern aus ganz Europa erwuchsen die Idee und der Titel für die gemeinsame Ausstellung im Rathaus. Eröffnet wird die Schau am 6. Juli um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Dr. Mißbach. Die beiden Künstler aus Bayern und Rainer Belan werden anwesend sein und in ihre Arbeiten einführen. Der Titel „Begegnungen“ lädt die Besucher zur Begegnung ein.

