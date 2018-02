Begegnungen im Café und Garten Das Interkulturelle Café in Weißwasser gibt es mehr als zwei Jahre. Am Treffpunkt entsteht aber noch mehr.

Beim Interkulturellen Café im Korczak-Haus in Weißwasser kommen so manche Gespräche zustande. Hier geht es darum, sich kennenzulernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Weißwasser. Kaffee, Tee, Kuchen oder Brötchen mit Frischkäse – der Tisch im Korczak-Haus ist am Donnerstagnachmittag wieder liebevoll gedeckt. Seit Oktober 2015 treffen sich hier Einheimische und Flüchtlinge einmal pro Woche zum Interkulturellen Café. Die Idee dazu hatten Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins „Impuls“, einer Initiative für Jugend und Sozialarbeit in Weißwasser. Im Korczak-Haus in Weißwassers Südstadt hält der Verein darüber hinaus noch viele andere Angebote bereit.

Das Café ist eine gute Möglichkeit zur Begegnung trotz der Verschiedenheiten in Sprache, Kultur und Religion. Mehr als 20 Besucher sind es regelmäßig. Dazu kommen viele Kinder, die im Nachbarraum malen, puzzeln oder mit kleinen Gummibändern „loomen“. „Man trifft sich, um zu sprechen und um Unterstützung bei Problemen zu bekommen“, sagt Impuls-Geschäftsführer Ernst Opitz.

Die Café-Besucher kommen zum Beispiel aus dem Irak, aus Afghanistan oder dem Libanon. Fragt man sie, ob es ihnen in der Stadt gefällt, hört man ein „alles gut in Weißwasser“. Probleme? Wenn es hier negative Erlebnisse gebe, seien sie wohl nicht so schlimm wie die Situation in den Heimatländern, deutet Sozialpädagoge Ernst Opitz die Zurückhaltung. Der Verein Impuls gibt Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache oder der Kinderbetreuung. „Wir begleiten sie zum Beispiel zur Schuluntersuchung“, sagt Ernst Opitz. Auch Neu-Weißwasseraner, die bereits den Aufenthaltsstatus bekommen haben, benötigen Unterstützung. Ein großes Thema ist dabei die Job-Suche. „Wir wollen arbeiten, nicht zu Hause sitzen“, sagen mehrere Asylbewerber am Café-Tisch.

Vorigen Donnerstag hat Benyamins Mutter „Baklava“ gebacken – eine klebrige Süßspeise aus dem Orient. Die fünfköpfige Familie aus Afghanistan kam vor zwei Jahren nach Weißwasser. Der zwölfjährige Benyamin hilft bei der Rezept-Übersetzung: Im Teig sind unter anderem Mandeln und Pistazien. Für die Kinder ist die Integration leichter. Benyamin ist drittbester Schüler in seiner Oberschulklasse, die er seit ein paar Monaten besucht. „Meine schlechteste Note ist eine 3 plus“, berichtet er über das Halbjahreszeugnis. In Deutsch steht eine Zwei und im Lieblingsfach Mathe sogar eine Eins. Die Schule macht ihm Spaß, wie auch die Nachmittage im Begegnungscafé. Sein Vater Nasari fühlt sich hier wie in einer großen Familie und sagt: „Schade, dass es nur einmal in der Woche ist.“

Alteingesessene Weißwasseraner sind donnerstags in der Minderheit. „Es könnten schon noch ein paar Einheimische mehr kommen“, sagt Ernst Opitz. Vielleicht auch Menschen, die bereit sind, eine Patenschaft zu übernehmen.

Gelegenheiten zum Kennenlernen gibt es über das Café hinaus auch. Am heutigen Montag findet um 16.30 Uhr der erste Stadtgartentreff im Korczak-Haus statt. Im Rahmen des ESF-Projektes „Aktiv und Sozial im Wohnquartier“ sind bereits auf dem ehemaligen Schulgelände an der Juri-Gagarin-Straße zahlreiche Obstbäume gepflanzt worden, wie Ansis Krause, Geschäftsführer der Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigung mbH (Gab), berichtet. Es gehe auch am Korczak-Haus darum, das Wohnumfeld zu verbessern und vor allem um die soziale Vernetzung.

Die Flüchtlinge haben dabei mit angepackt. Nun soll direkt am Haus ein Garten mit Hochbeet entstehen. Es wurde bereits geschachtet und Abwasser- und Wasserleitungen verlegt. „Wir wollen auch ein Gartenhäuschen errichten“, sagt Ernst Opitz. Heute Nachmittag nun soll es unter anderem darum gehen, mit welchen Pflanzen und Kräutern der Quartiersgarten gestaltet wird. Weißwasseraner sind dazu ebenfalls herzlich eingeladen. „Auch das ist eine Chance, den Zusammenhalt in der Stadt zu verbessern“, sagt Ernst Opitz. Immerhin lebe man nun gemeinsam in Weißwasser und alle sollten sich in der gleichen Weise wohlfühlen.

