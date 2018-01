Begegnung mit Tschernobylkindern Im Rüstzeitheim Rosenthal erholen sich derzeit 25 Kinder aus Weißrussland. Am Sonntag sind Interessenten zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Die Kinder aus der Region Tschernobyl, hier eine Archivaufnahme, werden in Rosenthal immer liebevoll betreut. Ein vielfältiges Programm sorgt für Abwechslung. © Norbert Millauer

Rosenthal. Die Evangelische Kirchgemeinde in Rosenthal beherbergt derzeit 25 Grundschulkinder aus Weißrussland mit drei Betreuerinnen in ihrem Rüstzeitheim. Deren Heimat liegt in der Nähe von Tschernobyl, wo sich vor 31 Jahren im Atomkraftwerk eine Reaktorkatastrophe ereignet hatte. „Die Kinder leben sozusagen auf verstrahlter Erde. Daher sind Erholung und Stärkung wichtig“, erklärt Günter Hartmann. Der Pfarrer i. R. leitet die „Projektgruppe Kinder von Tschernobyl“, die seit 1992 die Erholungsaufenthalte organisiert. Am 21. Januar findet ein „Tag der offenen Tür“ statt, zu dem Gäste herzlich eingeladen sind. Dort klären die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gern über ihre Arbeit auf, die über Spenden finanziert wird, die immer gebraucht werden. Um 14.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der Rosenthaler Kirche mit anschließendem gemeinsamen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. Die Kinder haben schon erlebnisreiche Tage hinter sich. Auf dem Programm standen neben Besuchen verschiedener Kindereinrichtungen auch eine Tagestour nach Dresden, in den Marie-Louise-Stolln Berggießhübel oder in die Spieloase Kids-Planet. (SZ/gk)

