Befürchtungen vor einer schleichenden „Entpersonalisierung“

Einer der Beschlüsse, die Bernsdorfs Stadtrat in seiner Sitzung am morgigen Donnerstag (ab 18.30 Uhr) zu fassen hat, ist die Vergabe der Hausmeisterdienstleistungen für die Grundschule. Unter sechs Bewerbern hat die Firma Prell aus Hoyerswerda mit knapp 35 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Daher schlägt die Stadtverwaltung vor, diesem seit 1997 bestehenden Unternehmen, das aktuell 110 Mitarbeiter zählt, den Zuschlag zu erteilen. Die Mitarbeiterzahl sei vorteilhaft für die Sicherstellung der Vertretung im Krankheitsfall, so der Hinweis von Hauptamtsleiterin Gabriele Witschaß vergangene Woche bei der Vorberatung in der Ausschusssitzung. Außerdem könne die Firma Hausmeisterdienstleistungen in Königsbrück, Hoyerswerda und Lauta als Referenzen vorweisen. Der noch abzuschließende Vertrag soll eine Laufzeit von einem Jahr haben – mit der obligatorischen Option auf Verlängerung.

Bisher wurden die Hausmeisterdienste von einem Mitarbeiter des städtischen Bauhofes erledigt. Nach dessen Abschied in den Ruhestand sollen diese Arbeiten nun an eine Firma vergeben werden, so wie das auch schon mit der Rasenmahd und Winterdienstleistungen geschehen ist. Das allerdings finden nicht alle Stadträte gut.

„Das geht nicht gut, wenn wir jede frei werdende Stelle durch die freie Wirtschaft ersetzen“, warnte Ingolf Höntsch (FDP). Es werde irgendwann schmerzhaft, wenn wir den Bauhof immer weiter herunterreduzieren. „Es gibt schon jetzt eine Diskrepanz zwischen den Fahrzeugen und den Mitarbeitern, die sie fahren.“ Detlef Moschke (BKC/Freie Wähler), der im Berufsleben Geschäftsführer der Stadtwerke Senftenberg ist, ist ebenfalls nicht entgangen, dass die Stadt Bernsdorf viele Fremdvergaben habe. Einerseits verliere sie dadurch an Flexibilität, anderseits brauche sie aber auch nicht mehr alle mögliche Technik vorhalten, nannte er Aspekte, die es abzuwägen gilt. Auch sei die Vergabe die für die Stadt steuerlich schlechtere Variante. „Das Konzept des Outsourcings gefällt mir nicht“, so der Experte aus der Wirtschaft. Eckhard Kosel (Pro Bernsdorf) brach ebenfalls eine Lanze für den Bauhof und sprach sogar von einer „schleichenden Entpersonalisierung“.

Bürgermeister Harry Habel (CDU) versicherte den Stadträten, dass auch er auf einen schlagkräftigen Bauhof setzt. Hinsichtlich der nun beabsichtigten Vergabe der Hausmeisterdienstleistungen kündigte er an, nach einem Jahr eine Bilanz zu ziehen. „Wenn es sich nicht bewährt, dann müssen wir das korrigieren.“ Das gelte ebenso für den Winterdienst und die Rasenmahd.

zur Startseite