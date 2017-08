Befragung: Zwei Drittel der Radebeuler wollen wieder ein Polizeirevier Der CDU-Antrag, mit den Nachbarn ein Revier zu fordern, wird unter Radebeuler Stadträten weiter diskutiert.

Laut einer nicht repräsentativen Umfrage, so Stadtrat Jens Baumann (CDU), fühlen sich etwa zwei Drittel der Radebeuler sicher in der Stadt, möchten aber mehr Polizeipräsenz. Deshalb auch habe seine Fraktion den Antrag im Radebeuler Stadtrat gestellt, gemeinsam mit Coswig und Moritzburg wieder ein Polizeirevier in der Stadt zu fordern.

Eine Forderung, die Stadtrat Thomas Gey (SPD) als Wahlkampf bezeichnet, der das Sicherheitsgefühl der Leute eher beschädigen würde. Auch Martin Oehmichen (Bürgerforum/Grüne) kritisiert: „Im Antrag wird suggeriert, dass die vom Landtag beschlossenen 1 000 zusätzlichen Polizeistellen eine schnelle Wiedereröffnung des Polizeireviers ermöglichen. Die beschlossenen zusätzlichen Polizeistellen sind jedoch erst zwischen 2023 und 2025 besetzt und für das Jahr 2017 wird derzeit noch mit einem weiteren Rückgang des Polizeipersonals, beispielsweise aufgrund von Altersabgängen, gerechnet.“ Er hoffe, dass sich die Radebeuler CDU damit auch im Innenministerium durchsetzen könne.

Neben der Forderung nach der Einrichtung eines Polizeireviers hat die Umfrage der CDU-Stadträte auch ergeben, dass etwa ein Drittel der Bürger sich nachts mehr Straßenbeleuchtung wünscht, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und auch Ganoven abzuschrecken. Dem nachzukommen, so Baumann, wäre eine Möglichkeit, mit der die Stadt – ohne nur vom Freistaat zu fordern – mit Vorbild selbst vorangehen könnte.

Zuletzt hatten Radebeul und Coswig ein gemeinsames Polizeirevier. Als die Zusammenlegung mit Meißen 2011 bekannt gegeben wurde, protestierten dagegen auch die Oberbürgermeister von Radebeul, Bert Wendsche (parteilos), und Coswig, Frank Neupold (parteilos). Es half letztlich nicht. In Coswig ist heute nur der Streifendienst stationiert. In Radebeuls ehemaligem Revier an der Birkenstraße gibt es noch einen tagsüber besetzten Polizeiposten. Der Antrag der CDU soll im Verwaltungs- und Finanzausschuss weiter besprochen werden.

