Beeindruckende Zahlen Die Bilanz der Feuerwehr Radeberg für 2017 zeigt aber auch, wie enorm wichtig die freiwillige Wehr ist: Immerhin 27 Menschen wurden gerettet!

Dramatischer letzter Einsatz des vergangenen Jahres: Am 22. Dezember brannte am Robert-Blum-Weg eine Scheune komplett nieder. Fast 80 Tiere kamen dabei ums Leben, auch Fahrzeuge wurden zerstört. © Thorsten Eckert

Radeberg. Das aktuelle Jahr ließ die Radeberger Feuerwehrleute am 1. Januar ja zumindest ausschlafen. Der erste Einsatz 2018 war die Beseitigung einer Ölspur auf der Straße des Friedens; das Ganze gegen 19.30 Uhr. Im Vorjahr musste die Wehr allerdings erst am dritten Tag des Januars zum ersten Mal ran: ein Verkehrsunfall in Großerkmannsdorf. Es sollten 2017 insgesamt 180 Einsätze werden; also rückten die freiwilligen Aktiven im Durchschnitt jeden zweiten Tag aus.

Auf der Jahreshauptversammlung vor wenigen Tagen zog die Radeberger Feuerwehr um ihren Chef Frank Höhme – der gleichzeitig im Amt bestätigt wurde – nun Bilanz; und präsentierte eindrucksvolle Zahlen: So waren zum Beispiel die Einsatzfahrzeuge der Radeberger insgesamt 949 Kilometer unterwegs, zudem sammelten sich für die 58 Aktiven der Einsatzabteilung immerhin 2 045 Einsatzstunden an. „Und dabei haben wir 27 Menschenleben retten können“, machte Feuerwehrchef Höhme deutlich, wie wichtig das Engagement der Freiwilligen ist. Zudem investierten die Feuerwehrleute enorme 5 238 Stunden in die Ausbildung!

Es gab 18 Fehlalarme

Zu den erwähnten 180 Einsätzen gehören übrigens 19 Brandeinsätze – wie beispielsweise beim Wohnhausbrand im Dachgeschoss an der Ecke Stolpener-/Wasserstraße. Und natürlich auch der letzte Einsatz des vergangenen Jahres: Der schlimme Scheunenbrand am 22. Dezember am Robert-Blum-Weg, bei dem über 80 Tiere ihr Leben verloren hatten – aber die Feuerwehrleute gemeinsam mit den Wehren aus den Ortsteilen Ullersdorf, Liegau-Augustusbad und Großerkmannsdorf ein Übergreifen auf weitere Gebäude und nicht zuletzt auch den Verlust von Menschenleben verhindern konnten! 126 Mal musste die Feuerwehr zu sogenannten technischen Hilfeleistungen ausrücken; zu Unfällen beispielsweise oder Türnotöffnungen. 17 Mal ging es dabei zu Einsätzen über die Stadtgrenzen Radebergs hinaus. Regelmäßig zum Beispiel zu Unfällen auf der B6 bei Fischbach. Zudem stehen auch immerhin 18 Fehlalarme im Einsatztagebuch. Meist waren es Brandmelder, die aufgrund von technischen Defekten auslösten.

Neben den 58 Aktiven gehören zu den insgesamt 101 Mitgliedern der Radeberger Wehr auch die 13 Mitglieder in der Alters- & Ehrenabteilung sowie – gerade für die Zukunft wichtig – 30 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.

