Bedürfnis nach dem Lustgarten Obwohl der Verein Kultur aktiv den Lustgarten auf der BRN seit 2015 nicht mehr veranstaltet, ist er vor allem dafür bekannt. Jetzt feiert er Jubiläum.

Er galt als Ruheoase der Bunten Republik Neustadt (BRN): der Lustgarten. Schon seit drei Jahren kann der Verein Kultur aktiv das kleine Festival auf dem großen Stadtteilfest nicht mehr veranstalten. Denn die Fläche an der Bautzner Straße wurde mit Mehrfamilienhäusern bebaut. „Der Lustgarten ist aber immer noch im Bewusstsein der Leute. Sie haben ein Bedürfnis danach“, sagt Alexander Nym, Geschäftsführer von Kultur aktiv. Ob im kommenden Jahr deshalb ein weiterer Rettungsversuch gestartet wird, ist dennoch offen.

„Wenn man etwas mehrfach erfolglos versucht, ist die Luft raus“, sagt Nym und spielt damit auf die bisherigen Bemühungen um eine Ausweichfläche auf dem sogenannten Russensportplatz im Alaunpark an. Die gibt es seit 2015. Die Stadträte sprachen sich sogar dafür aus. Doch wegen Sicherheitsbedenken nutzte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sein Vetorecht. „Die Motivation schwindet“, sagt der Geschäftsführer. Doch nur die Motivation, gegen die Stadtverwaltung zu kämpfen. Die Motivation, den Dresdnern Kultur nahezubringen, sei auch nach 15 Jahren noch ungebremst.

Dieses Jubiläum feiert der Verein in diesem Jahr. 2002 entstand Kultur aktiv aus zwei verschiedenen Neustädter Vereinen. Die Förderung von Stadtteil- und Hinterhofkultur war das erklärte Ziel. Seitdem ist der Verein gewachsen: Rund 50 Mitglieder, zehn Projektleiter, vier Vorstände organisieren jährlich etwa 30 Veranstaltungen mit rund 100 000 Besuchern, sind in 15 Staaten aktiv und legen teilweise 150 000 Kilometer zurück – eine Menge großer Zahlen. Die Stadtteilkultur ist aber nie in Vergessenheit geraten.

„Sie ist ein Alleinstellungsmerkmal Dresdens“, schätzt Nym ein. Er kommt gebürtig aus Nürnberg. Die Stadt stehe der sächsischen Landeshauptstadt zwar in Konzerten, Lesungen und Ähnlichem kaum nach. Was aber Stadtteilfeste und -veranstaltungen angehe, könne man die beiden Orte nicht vergleichen. „Darauf sollte Dresden auch bei der Kulturhauptstadtbewerbung bauen“, so der Geschäftsführer. Eine Konferenz mit Vertretern aus allen Bewerberstädten ist eine der großen Aktionen im Jubiläumsjahr. Sie soll im September im Kulturpalast stattfinden – auf Anfrage der Stadtverwaltung. „Ich hoffe, dass daraus etwas Bleibendes entsteht.“ So bleibend wie die Erinnerungen an den Lustgarten.

