Bedrohter Dorffrieden Bei einem Informationsabend in Königswartha wird deutlich, wie sehr der Schutz der Wölfe die Menschen entzweit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wie soll es weitergehen mit dem Wolf? Das ist für viele Menschen im Landkreis eine grundsätzliche Frage. Auch der Landrat und Sachsens Umweltminister wollen eine Antwort. Die zu bekommen aber scheint mehr als schwierig. © dpa/Patrick Pleul Wie soll es weitergehen mit dem Wolf? Das ist für viele Menschen im Landkreis eine grundsätzliche Frage. Auch der Landrat und Sachsens Umweltminister wollen eine Antwort. Die zu bekommen aber scheint mehr als schwierig.

„Man darf den Schutz einer Tierart nicht über die Menschen stellen“, sagt Radibors Bürgermeister Vinzenz Baberschke bei der Diskussion in Königswartha.

Region. Als Frank Groba aufsteht und zu sprechen beginnt, wird es still in der Aula der Königswarthaer Fischereischule. Betroffenheit in den Gesichtern. Der private Landwirt aus Schwarzkollm spricht mit leiser, unaufgeregter Stimme. Er erzählt von seinen Mutterkühen und den Kälbern und der vielen Arbeit, die das macht. Und dass er nicht mehr weiß, wie er seine Tiere noch schützen soll. Immer wieder schlägt der Wolf in seiner Herde zu. Er musste Tiere mit herausgerissenen Hüften und Keulen sehen und mit herausgequollenen Därmen. Sechs Risse, sagt er, hat es allein in den letzten vier Wochen gegeben, zwei Kälber sind seitdem verschwunden. Nur in einem einzigen Fall habe er eine Entschädigung bekommen. Und er fragt, wie das denn weitergehen soll mit dem Wolf.

„So jedenfalls nicht“, ist Frank Groba überzeugt. Und das ist an diesem Abend wohl auch die einhellige Meinung der Anwesenden im Saal. Aber die Verantwortlichen wollen das ja nicht hören, glaubt Groba. Und die anderen im Saal glauben das auch. Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Auch von den Zuständigen da vorn im Podium. Dort sitzen diejenigen, die sich um den Schutz der Wölfe kümmern müssen, aber auch um die Konflikte, die mit jedem neuen Wolf weiterwachsen: Vertreter vom Wolfsmanagement, vom Landkreis und vom Sächsischen Umweltministerium sind gekommen. Wie es weitergehen soll mit dem Wolf, diese Frage ist auch der Anlass für die Informationsveranstaltung, zu der das Landratsamt nach Königswartha eingeladen hat.

Wie es aber weitergehen soll mit dem Wolf, auf diese Frage gibt es an diesem Abend auch nach einer mehr als dreistündigen, hitzigen Diskussion keine Antwort. Nur eins ist am Ende mehr als deutlich: Dass sie dringend geklärt werden muss. Inzwischen nämlich ist die ursprüngliche Freude über den ersten Wolf in der Oberlausitz einer großen Ernüchterung gewichen. In den 20 Jahren, die seitdem vergangen sind, haben sich die Tiere in der Region ungehindert ausgebreitet. Der Wolf bedroht inzwischen den Dorffrieden, so sagt es Vinzenz Baberschke, der Bürgermeister der Gemeinde Radibor, die jetzt mitten im Wolfsland liegt. „Wir haben große Probleme“, sagt er, und er bitte darum, sich Gedanken zu machen, wie sie gelöst werden können. „Man darf doch den Schutz einer Tierart nicht über die Menschen stellen“, sagt der Bürgermeister.

Für die Leute im Saal, für die Landwirte, Jäger, Schafzüchter und Dorfbewohner, ist das Maß längst voll: Man muss den strengen Artenschutz doch infrage stellen dürfen! Man darf doch nicht zulassen, dass dieses Raubtier sich derart ungehindert ausbreitet und vermehrt, sagen sie. Und sie werfen den Zuständigen im Podium vor, dass sie an den Verordnungen festkleben, dass sie duckmäusern vor der EU, dass sie lieber den Wolf schützen als den Geschädigten zu helfen, dass sie die Probleme der Betroffenen gar nicht sehen wollen. Birgit Weber, die zuständige Beigeordnete des Landrats, hat alle Mühe, dem zu widersprechen. Dabei sind es doch gerade der Landkreis Bautzen und das Sächsische Umweltministerium, die sich wirklich ernsthaft um Veränderungen bemühen.

Aber am Schutzstatus des Wolfes zu rütteln, ist eben viel leichter gesagt als getan. Sachsens Umweltminister will die Wolfsvorkommen überprüfen lassen und hat über die Bundesumweltministerkonferenz eine entsprechende Initiative angestoßen. Es geht um die Frage, wie groß eine Population sein muss, bis sie nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Ehe da aber etwas ins Rollen kommt, werden wohl Jahre ins Land gehen. Der Artenschutz wird auf EU-Ebene entschieden. Sachsens Umweltminister hat darauf nicht viel mehr Einflussmöglichkeiten als stetigen politischen Druck, versucht der zuständige Referent, Bernd Dankert, die schwierige Lage zu erklären. So lange aber sei seine Behörde an die bestehenden Gesetze gebunden, erklärt er, auch wenn er wisse, wie schwer das den Betroffenen zu vermitteln ist.

Frank Groba, dem Landwirt aus Schwarzkollm, hilft das Bekenntnis an diesem Abend wenig. Vielleicht kann er nach seiner Rede künftig wenigstens auf einen höheren Schadensausgleich hoffen. Zumindest auf überhaupt einen. „Wir teilen Ihre Meinung, dass das bisher zu wenig ist“, versichert ihm Birgit Weber vom Landratsamt. Und gemeinsam mit Bernd Dankert vom Umweltministerium kündigt sie an, dass es noch in diesem Jahr Veränderungen beim Schadensausgleich und bei der Unterstützung der Nutztierhalter geben soll. „Auch wir wissen, dass der Mehraufwand für die Tierhalter mit den bisherigen Regelungen nicht gedeckt wird“, sagt Dankert. „Das werden wir ändern.“ Es sei ja auch ein ganz ureigenes Interesse des Naturschutzes, dass die Schafhaltung als wichtiger Teil in der Kulturlandschaft erhalten bleibt.

Nach mehr als drei Stunden beendet Birgit Weber die teils sehr hitzige Diskussion. Sie ist nicht zufrieden. Die Leute im Saal sind es auch nicht. Einige haben die Veranstaltung schon im Vorfeld verlassen. Verhärtete Fronten statt erhoffter Einigkeit. Der Wolf und sein Schutz entzweien die Menschen inzwischen mehr denn je.

zur Startseite