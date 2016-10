Bedrohte Blauhelme Der Zoo zeigt jetzt seltene Vögel aus China, die in freier Wildbahn fast ausgestorben sind. Dafür wurde eine Voliere umgestaltet.

Das ist ein Blaukappenhäherling im Zoo Dresden. © Sven Ellger

Die Neuen sind kaum zu sehen. Dabei tragen sie keine Tarn-, sondern eine blaue Kappe. Trotzdem müssen die Zoobesucher genau hinschauen, wollen sie die Vögel entdecken. Mit ein wenig Geduld werden sie fündig. In freier Wildbahn hätten Beobachter dagegen so gut wie keine Chance. Denn die Blaukappenhäherlinge sind extrem vom Aussterben bedroht.

Die Vögel leben in China. Ihre natürliche Umgebung sind Sommer- und immergrüne Wälder. Es wird geschätzt, dass nur noch rund 200 Tiere in freier Wildbahn leben, erklärt Kurator Matthias Hendel. Der Zoo will aus diesem Grund die Vögel halten und zeigen. Von einem privaten Züchter wurde ein Pärchen gekauft, dass mittlerweile den Besuchern auch gezeigt wird. Eine neue Heimat haben die Blaukappenhäherlinge in der früheren Feuerwieselvoliere gefunden. Die wurde dafür von Hendel und einigen Pflegern komplett umgebaut. Alte Kletterbäume raus, Bambus rein, Dach drauf. In Dresden sollen sie das ganze Jahr zu sehen sein. Die Gestaltung ist so üppig, dass für das Pärchen reichlich Ecken zum Verstecken vorhanden sind. Groß sind sie nicht, die Vögel erreichen eine Länge von bis zu 24 Zentimetern, bei einem Gewicht von 50 Gramm. Von der Statur sind sie mit Staren vergleichbar, allerdings sind sie leichter. Die Singvögel sind sehr gesellig. Ob sie bald zu einem richtigen Familientrupp heranwachsen, wird sich zeigen. Der Zoo möchte zumindest, dass die jungen Blaukappenhäherlinge demnächst Nachwuchs bekommen.

Geklappt hat das schon bei den anderen neuen Bewohnern der Voliere: einem Paar chinesischer Bambushühner. Im Frühjahr waren ihre Küken geschlüpft, damals noch versteckt hinter den Kulissen. Inzwischen haben sie auch in ihrer neuen Heimat Eier gelegt, um die sie sich gerade kümmern. Die gefleckten Hühner sind etwas größer als ihre seltenen Nachbarn, wiegen aber mit bis zu 350 Gramm deutlich mehr.

Es ist also wieder Leben in der Voliere, auch tagsüber. Die Feuerwiesel waren dagegen richtige Langweiler. Sie wurden erst nachts aktiv. Die neuen Bewohner muss man nur finden.

