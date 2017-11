Bedroht und eingesperrt

Erneut Autodiebe festgenommen Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag sind auf der A 4 erneut drei mutmaßliche Autodiebe geschnappt worden. Die Männer im Alter von etwa 40 und 25 sowie 26 Jahren – alle aus Polen – saßen am Steuer dreier BMW, die zuvor in Bayreuth beziehungsweise im Jerichower Land gestohlen wurden. Erst am Tag zuvor hatten Streifen der GFG Bautzen und der Bundespolizeiinspektion Ebersbach bei Bautzen und Nieder Seifersdorf zwei in Leipzig und Darmstadt entwendete Pkw gestoppt und deren Fahrer vorläufig festgenommen. Gegen 3.20 Uhr versuchte sich der Fahrer eines auf der A 4 Richtung Dresden fahrenden BMW 520 xdrive, sich an der Abfahrt Hainichen einer Kontrolle zu entziehen. Er flüchtete mit teilweise 240 km/h und gefährdete durch riskante Überholmanöver auch andere Fahrer. An der Abfahrt Pulsnitz bremste er abrupt, fuhr nach rechts in den Seitengraben und versuchte, zu Fuß zu fliehen. Das misslang. Ein Drogentest verriet den Konsum von Aufputschmitteln. Inzwischen stellte sich heraus, dass der nagelneue Kombi in Bayreuth gestohlen worden war. Einen weiteren in Bayreuth zugelassenen 3er-BMW entdeckten Zivilfahnder gegen 5 Uhr auf der Autobahn. Er wurde zur Raststätte Oberlausitz gelotst und dort kontrolliert. Auch dieser Wagen stellte sich als gestohlen heraus. Ein dritter, in Sachsen-Anhalt zugelassener 3er-BMW, nach dem bereits gefahndet wurde, ging der Polizei am Vormittag bei Salzenforst ins Netz. Die weiteren Ermittlungen führt die Soko Kfz des Landeskriminalamtes Sachsen.

In Wohnhaus eingebrochen Königswartha. Die einsetzende Dunkelheit nutzten Kriminelle am Mittwochnachmittag in Wartha, um an der Commerauer Straße in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang. Aus dem Haus entwendeten die Täter Bargeld, Schmuck und ein Navigationsgerät im Gesamtwert von etwa 2100 Euro. Der Sachschaden selbst betrug rund 350 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Garagendiebe machen Beute Schirgiswalde-Kirschau. Garagenknacker haben in der Nacht zum Donnerstag im Ortsteil Schirgiswalde Beute gemacht. An der Max-Pelz-Straße rissen Unbekannte kurz nach Mitternacht gewaltsam drei Garagen auf und entwendeten aus einer ein Motorrad der Marke Kawasaki. Die Geräusche weckten eine Zeugin. Sie informierte die Polizei. Bevor der Streife eintraf, waren die Täter verschwunden. Die Zeugin gab an, ein helleres, größeres Auto mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte. Dabei könnte es sich um einen Kombi oder einen sogenannten Hundefänger mit tschechischen Kennzeichen handeln. Diesen habe sie wegfahren sehen. Auch an der Straße Am Haag brachen in der Nacht Unbekannte in eine Garage ein. Ein kompletter Satz Winterreifen im Wert von etwa 800 Euro und zwei Rasentrimmer mit jeweils 100 Euro Wert stahlen die Diebe. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten liege nahe, heißt es von der Polzei.

Kino durchwühlt Bautzen. Ungebetener Besuch im Bautzener Kino: Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag sind Unbekannte in den Filmpalast an der Tuchmacherstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Den Tresor fanden sie allerdings nicht. Ob etwas gestohlen wurde und in welcher Höhe Schaden entstand, prüft der Eigentümer. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Auto gestohlen Bautzen. An der Adolph-Kolping-Straße in Bautzen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Honda Jazz spurlos verschwunden. Der Zeitwert des Kleinwagens beträgt etwa 8000 Euro. Die Soko-Kfz hat die Ermittlungen zu dem Autodiebstahl aufgenommen. Nach dem sechs Jahre alten Honda fahndet die Polizei international.

Seitlich kollidiert Ralbitz-Rosenthal.Am Mittwochnachmittag sind auf der Landstraße bei Naußlitz ein Lexus und ein Mercedes seitlich zusammengestoßen. Der Unfall passierte, als die 58-jährige Lexus-Fahrerin den Transporter überholte und dessen ein Jahr älterer Fahrer offenbar ein wenig nach links lenkte. Verletzte wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.