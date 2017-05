Bedroht Biogas die Idylle in See? In Sproitz wird die Anlage für Biogas mit drei Fahrsilos erweitert. Nun befürchten die Seer mehr Gestank und Lärm.

Niesky. Im Nieskyer Ortsteil See regt sich der Protest – gegen die Erweiterungspläne der Biogasanlage in Sproitz. Besonders betroffen sind die Anwohner der Oberen und Unteren Siedlung sowie des Feldweges. Denn ihre Häuser und Grundstücke reichen bis auf 500 Meter an die Anlage heran. Diese soll um drei Fahrsilos und zwei Gärrestebehälter in Richtung See erweitert werden. Betreiber der Anlage ist das Tochterunternehmen Pure Power GmbH der Heim-Gruppe.

Die betroffenen Seer Bürger (Namen sind der Redaktion bekannt) haben dabei zwei Probleme, wie sie berichten: Zum einen befürchten sie mehr Lärm und Gestank, wenn zu der Anlage auch noch ein großes Lager geschaffen wird. Zum anderen sind sie verwundert und erbost, wie mit dieser Investition auf kommunalpolitischer Ebene umgegangen wird. Das bestätigt SPD-Stadtrat Harald Prause-Kosubek. Für den Seer ist es unverständlich, wie am Montag vor einer Woche der Technische Ausschuss der Stadt Niesky den Erweiterungsplänen der Firma Heim zustimmen konnte – und in See ist darüber keiner informiert und einbezogen. Schließlich saß am Tag darauf der Ortschaftsrat von See zusammen und wurde mit dem Beschluss vom Montag vor vollendete Tatsachen gestellt. Ebenso die Bürger von See.

Die Betroffenen schreiben an die SZ: „Wäre es da in einer Demokratie nicht richtig gewesen, dass die beschließenden Organe uns als Anwohner im schutzbedürftigen Raum mit einbezogen hätten? Aber man entscheidet so etwas in Niesky heimlich, still und leise.“ Ob die Unterlagen von den Ausschussmitgliedern sorgfältig durchgearbeitet wurden, daran habe man seine Zweifel, heißt es. „Dann hätte sicher jemand merken müssen, dass im Schreiben vom Landratsamt mit Aktenzeichen BLP-1228 Folgendes steht: ,Immissionsschutzrechtliche Bedenken bestehen unsererseits durch die geplante Anlage’“, schreiben die Bürger weiter. Zudem bemängeln sie, dass im Gutachten zum Immissionsschutz, das Schall, Lufthygiene und Lärm umfasst, nur die Obere Siedlung genannt wird. Diese liegt aber in einer anderen Windrichtung und noch hinter den Grundstücken der Unteren Siedlung und des Feldweges (siehe Grafik). Diese beiden Straßen wurden dabei nicht beachtet, werfen die Bewohner den Behörden vor. Aus den Planungsunterlagen geht hervor, dass es eine weitere Erhöhung der bereits vorhandenen Lärm- und Geruchsbelästigung geben wird. Die Betroffenen befürchten, dass das rund um die Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geschieht.

„Mit der Erweiterung der Anlage werden wir nicht das erste Mal vor vollendete Tatsachen gestellt, das war bereits beim Bau der Anlage vor elf Jahren so. Auf einmal stand sie und wir hatten Gestank und Lärm um uns“, berichtet ein Anwohner der Feldstraße. Zwar habe die Firma Heim zwischendurch auf die Beschwerden der Bürger reagiert und die Geräusche der Lüfter gedämmt, berichtet der Seer, aber das war es dann auch. Nun befürchtet er mehr Gestank durch das Lager und Krach durch den Radlader, der die Fahrsilos bestückt.

Geschäftsführer Philipp Heim argumentiert, dass sein Unternehmen den Belangen der Anwohner entgegenkommt. So sind die Fahrsilos zum Betriebsgelände gedreht worden und zusätzliche Erdwälle sowie Bepflanzungen sollen die Geräusche dämmen. Ob das Wirkung zeigen wird, das bezweifeln die Seer. Ebenso die Mitglieder des Kleingartenvereins „Untere Siedlung“. Sie befürchten, dass bei den häufig auftretenden Westwinden sie noch mehr unter Geruch und Lärmbelastung leiden. Dann wäre es für sie vorbei mit der Idylle in See.

