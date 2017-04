Bedenken wegen Test von Dynamo

Das wäre sicher für beide Seiten ein aufschlussreicher Test: Dynamo Dresden hat Energie Cottbus als Gegner für die Vorbereitung auf die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga angefragt. Ob die Partie zustande kommt, ist jedoch unsicher. Das berichtete Claus-Dieter Wollitz am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. „Dynamo hatte uns angefragt für einen Termin im Juli, den Spielort wollten wir gemeinsam bestimmen“, sagte der Energie-Trainer. Am Montag hätten die Dresdner jedoch mitgeteilt, dass es Sicherheitsbedenken der Polizei gebe. „Nach den Vorkommnissen bei unserem Regionalligaspiel in Bautzen wird dieser Test als Hochsicherheitsspiel eingestuft“, meinte Wollitz.

Beim 4:0-Sieg der Lausitzer Mitte März in Bautzen war im Cottbuser Block Pyrotechnik gezündet worden und das Spiel deshalb für eine Viertelstunde unterbrochen. Dynamo bestätigte auf Nachfrage der SZ die Bedenken der Polizei, es sei jedoch völlig unzutreffend, von Randaleangst zu sprechen. Vielmehr stehe die Einsatzplanung der Beamten während der Urlaubszeit im Vordergrund. Außerdem prüfe Dynamo mehrere Gegner als Option für die Vorbereitung, Energie sei einer davon. „Weder vonseiten der Polizei noch von uns ist eine Entscheidung gefallen“, sagte Pressesprecher Henry Buschmann. (SZ/-ler)

zur Startseite