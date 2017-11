Beckers Return Der Tennis-Held greift seinen ehemaligen Geschäftspartner an und dementiert Pleite-Gerüchte.

Er gehört nun auch zu den Legenden des Sports. Boris Becker hält den Pegasus in seinen Händen – mit acht Jahren Verspätung. Er nutzt seinen Auftritt in Frankfurt am Main für Sätze voller Pathos. © dpa

Nein, er versteckt sich nicht. Am Freitag und Sonnabend pokerte Boris Becker in einem Casino im tschechischen Rozvadov für einen guten Zweck. Das Startgeld von 111 111 Euro ging an eine Nichtregierungsorganisation, die sich für eine sichere Trinkwasserversorgung in Krisengebieten einsetzt. Er schied aber vorzeitig aus. Am Samstagabend schaffte der ehemalige Tennisprofi es daher noch pünktlich in die Alte Oper in Frankfurt am Main. Mit neunjähriger Verspätung nahm er da einen besonderen Preis entgegen. Bereits 2008 hätte Becker als Legende des Sports ausgezeichnet werden sollen. Doch der dreifache Wimbledongewinner musste damals aus terminlichen Gründen absagen. Dieses Mal nutzte er seinen Auftritt auf der Bühne im großen Saal und sprach Sätze voller Pathos.

„Der Sport hat mich zu dem gemacht, was ich bin – in guten wie in schlechten Zeiten“, sagte der 49-Jährige nach der Übergabe der Trophäe. „Ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme.“ Er verließ die Veranstaltung lange vor den anderen Ehrengästen. Was Becker ansonsten noch mitzuteilen hat, steht auf einem anderen Blatt. In einem am Sonnabend in der Neuen Zürcher Zeitung erschienenen, umfassenden Interview wies er anhaltende Spekulationen über einen dramatischen finanziellen Schiefstand trotz eines laufenden Insolvenzverfahrens gegen sich mit Nachdruck zurück. „Es ist irrsinnig zu glauben, ich sei pleite.“ Becker klingt, als habe er Oberwasser und sei nicht zahlungsunfähig.

Offensichtlich überzeugt von sich und seiner Situation geht Becker verbal in die Offensive – gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner und Mentor Hans Dieter Cleven. Dieser fordert von ihm 35 Millionen Euro. „Ich schulde Herrn Cleven kein Geld und beweise, dass das, was er erzählt, nicht stimmt. In diesem Prozess stecken wir momentan.“

Becker wirft Cleven vor, ihn ausgenutzt zu haben, gibt aber auch zu, blauäugig gewesen zu sein. „Heute ist mir klar, dass er nicht einfach ein Tennis- oder ein Wimbledon-Fan war, der dem Menschen Boris Becker helfen wollte.“ Aus der einstigen Partnerschaft sei „ein Kampf“ geworden, „und der ist ausgeartet in Anschuldigungen und absurden Forderungen“ wie den 35 Millionen Euro. Was Cleven da behaupte, sei eine „bodenlose Unverschämtheit“.

Tatsächlich sei es so, betont Becker, dass Cleven ihm „90 000 Franken Verfahrenskosten“ aus einem ersten Prozess schulde. „Alles andere ist Humbug“. Ja, gegen ihn als Privatperson laufe ein Insolvenzverfahren, die Ansprüche einer britischen Privatbank gegen ihn persönlich beliefen sich auf „ungefähr 3,5 Millionen Euro plus Zinsen“. Die Forderung bestreite er nicht. Strittig sei die Höhe der Zinsen. Seine Firmen aber, versichert er, seien nicht betroffen.

Trotz besagten Insolvenzverfahrens, das ein englisches Gericht im vergangenen Juni gegen ihn eröffnete, sei er liquide, versichert Becker. „Ich habe genügend nationale und internationale Partnerschaften, mit denen ich Erträge verdiene, die es mir erlauben, meine Mitarbeiter weiter pünktlich zu bezahlen und auch mein Leben in einem normalen Rahmen weiterzuführen.“ Und die Marke Boris Becker „brennt gerade“.

Becker hat seit dem 23. August als Head of Men’s Tennis des Deutschen Tennis Bundes die Gesamtverantwortung für das männliche Spitzentennis in Deutschland inne: Bezahlt wird er dafür nicht. Außerdem arbeitete er zuletzt als Experte für die Fernsehsender BBC und Eurosport. Weiter ist der einstige Weltranglistenerste für diverse Unternehmen als Werbegesicht tätig. „Der Name Boris Becker ist heiß.“

Jetzt schlägt die Legende auf

Am 20. Juni 2018 endet das Insolvenzverfahren gegen Becker in Großbritannien. Mit einem Insolvenzverwalter arbeitet er es auf, und „praktisch jede Woche stoßen wir auf neue Details“, die auch den Experten stutzig machten. Er wolle die ganze Wahrheit erfahren und beteuert: „Ich habe kein Problem, zu meinen Fehlern zu stehen, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Aber ich büße nicht für etwas, das ich nicht getan habe.“

Becker zeigt sich zuversichtlich, das Spiel um die angeblichen Millionenschulden jetzt herumreißen zu können. „Um in der Tennis-Terminologie zu bleiben: Der erste Satz ist gespielt. Nun stehen wir im zweiten, ich habe eben ein Break gemacht und schlage nun auf.“ (sid)

