Bechstein peilt Ergebnis von 2016 an In Seifhennersdorf will das Unternehmen in diesem Jahr wieder eine Million Euro in die Produktion investieren.

Gunnar Thomas beim Aufziehen der Saiten für einen Flügel bei Bechstein in Seifhennersdorf. © Matthias Weber

Seifhennersdorf. Bechstein will seinen Standort in Seifhennersdorf weiter stärken. Die C. Bechstein Pianofortefabrik investiert auch in diesem Jahr in die Klavier- und Flügel-Produktion in der Oberlausitz. „Wir wollen unsere Fertigungstiefe noch mehr vergrößern“, sagt Seifhennersdorfs Produktionsleiter und Prokurist Matthias König. Für eine Million Euro wird dafür der Klangkörperbau in den Bereichen Flügelbau sowie Holz- und Gehäuseteile erweitert.

„Wir sind gerade in der Endphase für die Planungen dafür“, berichtet Matthias König. Bechstein kann dann für die Flügelherstellung noch mehr Holzteile als bisher selber bauen. „Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch – und den werden wir künftig noch mehr gerecht“, schildert er. Schon im Juli soll die Produktionserweiterung fertig sein. Erst im vergangenen Jahr hatte Bechstein die gesamte Technik in einer riesigen Produktionshalle modernisiert. 2,8 Millionen Euro sind dabei in CNC- und andere Maschinen investiert worden.

Noch ist das vergangene Geschäftsjahr nicht komplett abgerechnet. Aber so, wie es aussieht , erreicht die C. Bechstein Pianofortefabrik in etwa das Ergebnis vom Rekordjahr 2016. Damals wurde ein Umsatz von rund 34 Millionen Euro erzielt. Insgesamt 1500 Flügel und Klaviere sind im Unternehmen hergestellt worden. Am zweiten Standort in der Manufaktur im tschechischen Hradec Králové (Königgrätz) wurden zudem im Riesengebirgsvorland 2200 Instrumente gebaut. Bechstein hat mittlerweile Kunden in 140 Ländern.

Und nachdem „C. Bechstein“ in Seifhennersdorf 2017 mit dem einmaligen Konzert der Show-Pianisten „David & Götz“ mit über 1100 Zuschauern in einer riesigen Werkhalle überraschte, will das Unternehmen auch diese Veranstaltung in diesem Jahr noch einmal steigern. Unter dem Motto „Kultur im Zelt am Anfang der Welt“ gibt es für die Region nun ein ähnlich großes Musikerlebnis in Seifhennersdorf. Auf dem Grundstück wird neben der Manufaktur ein großes Zirkuszelt mit etwa 1 400 Sitzplätzen aufgebaut. Diesmal sollen die „Queens of Piano“ – die Show-Pianistinnen Anne Folger aus Weimar und Jennifer Rüth aus Würzburg – die Zuschauer begeistern. Der Kartenverkauf für das Showkonzert am 8. September läuft bereits. Und das Zelt wird nicht nur für diese eine Veranstaltung aufgebaut.

zur Startseite