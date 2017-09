Bechstein öffnet für Besucher Die Pianofortefabrik in Seifhennersdorf veranstaltet am Sonnabend einen Tag der offenen Tür und gibt Einblick in fast alle Arbeitsbereiche – bei laufendem Betrieb.

Mitarbeitern wie Yvonne Runge von der Abteilung Mechanikeinbau kann am Sonnabend bei der Arbeit zugeschaut werden. © Matthias Weber

2,8 Millionen Euro hat die C. Bechstein Pianofortefabrik in Seifhennersdorf allein in diesem Jahr in neue CNC- und andere Maschinen investiert. Das Unternehmen sucht dringend weitere Facharbeiter und Lehrlinge. „Wir wollen weiter wachsen“, sagt Seifhennersdorfs Produktionsleiter Matthias König. Am Sonnabend, den 23. September, lädt das Unternehmen zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 15 Uhr können die Besucher fast alle Arbeitsbereiche einsehen. Die Besucher werden durch die einzelnen Abteilungen geführt und können so das Herstellen eines Flügels live verfolgen. „Unsere gesamte Produktion wird extra an dem Tag arbeiten“, sagt er. Für das Catering sorgt der Seifhennersdorfer Faschingsverein. Mitarbeiter und Auszubildende werden zudem an Bechstein-Flügeln auf dem Fabrikhof für die musikalische Unterhaltung sorgen. (SZ/hg)

