Bebel-Gedenkstein zurück am alten Platz Unbekannte haben den Stein vor zwei Jahren mit Farbe beschmiert. Bei der Erneuerung wurde Vandalismus vorgebeugt.

An der Haßlauer Straße in Roßwein enthüllen Bürgermeister Veit Lindner, die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz und der SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann (von links) den neuen Gedenkstein für August Bebel. © André Braun

Kein Stein sauge so gut Flüssigkeit auf wie Rochlitzer Porphyr, meint der SPD-Landtagsabgeordnete und Roßweiner Ortsvereinsvorsitzende Henning Homann. Deshalb sei es unmöglich gewesen, die Lackfarbe, mit der der Gedenkstein von August Bebel vor zwei Jahren übergossen wurde, wieder abzuwaschen. Mit der finanziellen Unterstützung von Roßweiner Firmen und Privatleuten hat der Steinmetzbetrieb Oßwald aus Roßwein einen neuen Gedenkstein geschaffen und mit einer vielfachen Versiegelung neuerlichem Vandalismus vorgebeugt. Denn die Denkmalschutzbehörde habe darauf bestanden, dass auch der neue Stein aus Rochlitzer Porphyr gefertigt wird. Aufgearbeitet und neu lackiert wurde dagegen die alte Platte mit dem Konterfei von August Bebel und dem Hinweis, dass er im Jahr 1866 an dieser Stelle in Roßwein gesprochen hat. Diese Platte wurde wieder auf den Porphyrstein montiert.

Ganz neu ist dagegen ein Findling vor dem Gedenkstein. Auch er trägt eine Tafel, um die sich die Agentur von Jan Porebinski gekümmert hat. Die Inschrift der Tafel erklärt, weshalb die kleine Gedenkstätte gerade in diesem Bereich an der Haßlauer Straße ihren Platz gefunden hat. August Bebel sei vor rund 150 Jahren durch ganz Deutschland gereist, um zu den Arbeitern zu sprechen, erklärt Henning Homann. In Roßwein wollten die Stadtoberen ein solch „subversives Element“ aber nicht zu Wort kommen lassen.

Bebel wohnte zu dieser Zeit im Gasthof „Goldene Höhe“ außerhalb der Stadt. In dessen Saal hielt er auch seine Rede. Die Veranstaltung sprach sich unter den Arbeitern herum, sodass nicht nur der Saal überfüllt war, sondern auch der Hof und Garten. Eine Übertragung der Rede nach draußen erfolgte nicht. Deshalb gaben diejenigen, die innen einen Platz erwischt hatten, das Wichtigste nach außen weiter.

Insgesamt hat die Erneuerung des Gedenkplatzes rund 700 Euro gekostet, so Homann. „Damit haben die Spender zur Traditionspflege beigetragen, die ein Teil der Heimatpflege ist“, ergänzt er.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz würdigt Bebel bei der Enthüllung des Steins als einen der ersten Frauenrechtler Deutschlands. Denn er habe sich schon damals gegen die Unterdrückung der Frau gewandt sowie für bessere Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte starkgemacht. Deshalb sehe sie den Gedenkstein auch als ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Gerechtigkeit.

zur Startseite