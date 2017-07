Bebauungsplan für neues Wohngebiet Rabenau will an der Obernaundorfer Straße im Nordosten der Stadt in eigener Regie Bauland erschließen.

Die Stadt Rabenau will für ein Areal an der Obernaundorfer Straße im Nordosten der Stadt einen Bebauungsplan aufstellen lassen. Es geht um die Entwicklung eines neuen Wohngebietes in diesem Bereich. Das Land zwischen dem Sportplatz im Südosten und dem Wohngebiet mit den Kleingärten im Westen ist 18 000 Quadratmeter groß.

Das geplante Baugebiet will die Stadt allerdings nicht in eigener Regie erschließen. Bereits im Januar dieses Jahres hatte der Stadtrat entschieden, dass die Flurstücke an die Freitaler Projektentwicklung verkauft werden. Das Unternehmen möchte das Bauland erschließen und vermarkten. Die Rede ist von 25 neuen Eigenheimen und zwei Mehrfamilienhäusern, die auf dem Areal entstehen sollen.

Wie das komplette Gebiet gestaltet werden soll, wird in dem Bebauungsplan festgelegt. Das Verfahren für diesen Plan startet mit einem Aufstellungsbeschluss des Stadtrates. Dabei hat die Stadt auch die entscheidende Stimme für den Inhalt der Planung. (hey)

