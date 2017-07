Beatles, Kabarett und Halloween Damit kulturelle Angebote in Bad Muskau nicht den Bach runtergehen, sprang ein Verein aus Weißwasser in die Bresche. Erfolgreich, wie sich zeigt.

Nur ein Name blieb von dem in Insolvenz gegangenen früheren Turmvilla-Verein. Seine Ideen für kulturelle Angebote werden von anderen ausgebaut. © Rolf Ullmann

Einen deutsch-polnischen Frühling soll es 2018 in Bad Muskau wieder geben. Für Bürgermeister Andreas Bänder steht er ganz oben auf einer „kulturellen Wunschliste“. So brachte er es gegenüber dem Verein Mobile Jugendarbeit und Soziokultur in Weißwasser zum Ausdruck. Erstmals gefeiert wurde der „Polnische Frühling“ am 1. Mai 2005 und in den Wochen danach. Auf die Beine gestellt vom Verein Turmvilla, der sich für den Ausbau partnerschaftlicher Beziehungen über die Neiße hinweg stark machte. Elfmal gab es ihn – bis zur Insolvenz des Vereins. Der nächste soll an zwei Maitagen 2018 im Lindenhof Bad Muskau steigen. Man sei auf der Suche nach Partnern – und im Karnevalsklub fündig geworden. Vor drei Wochen fanden erste Gespräche statt. Der Verein MusKnica soll ebenfalls mit ins Boot. Eine Kulturstudentin, die ab Oktober ihr Praktikum im Soziokulturellen Zentrum in Weißwasser absolviert, wird das Ganze koordinieren.

Über dieses und weitere Vorhaben sprach Sebastian Krüger jetzt im Stadtrat Bad Muskau. Der Verein Mobile Jugendarbeit und Soziokultur war nach der Insolvenz des Turmvilla-Vereins in die Bresche gesprungen, um das kulturelle Angebot zu erhalten. 20 Veranstaltungen hat er in den knapp zwei Jahren seither in Bad Muskau organisiert, wie die Rolling-Stones-Show, Beatles-Tribute oder die Kinderhalloweenparty. Fortgesetzt wurde der Kinderkleidermarkt, den Eltern für Eltern seit 2005 organisieren, dessen nächste Auflage für September geplant ist. Konzerte und Partys im Kulturkeller der Turmvilla wurden beispielsweise durch das Poetry-Slam ergänzt. Eine Veranstaltung, bei der die Zuschauer von 15 bis weit über 50 Jahren zugleich Publikum und Mitwirkende waren. Das kam richtig gut an. Theaterworkshops, Malkurse und musische Angebote werden ausgebaut. „Ein Soziokulturelles Zentrum lebt vom Mitmachen. Und es soll in der Fläche wirken“, erklärt Sebastian Krüger. Nur dann wird der Verein vom Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien gefördert. Im Juni waren die Anträge für 2018 zu stellen.

„Kultur ist nicht vom Ort abhängig, sondern von Leuten, die sie lieben“, so der studierte Sinologe und Produktdesigner. Mehr als zwei Jahrzehnte war er ehrenamtlich in der Kultur tätig. Seit 2015 begleitet er die neuen Strukturen der soziokulturellen Arbeit in Bad Muskau. Im Sommer gehe keiner in den Keller, um Musik zu hören, ist eine Erfahrung. Der Aktionszeitraum werde sich mit Outdooraktivitäten ändern, verspricht Sebastian Krüger. Man könne sich einiges vorstellen und werde es anpacken. Die „kulturelle Wunschliste“ sei lang. Allerdings müsse man realistisch bleiben. Mit Kabarett, Theater, Schreibprojekten für Kinder gibt es einige Ideen zu kulturellen Angeboten im Norden des Landkreises, für die man sonst weiter weg fahren müsste.

Die Stadt fördert die Projektarbeit des Soziokulturellen Zentrums in Bad Muskau – 2015 anteilig, seit 2016 mit jeweils 5 000 Euro pro Jahr. „Der Verein hat eine große Lücke gefüllt und junge Leute aufgefangen“, erklärt Dirk Eidtner, Chef des Bürgeramts der Stadt. Im Rathaus sei man froh darüber, eine größere finanzielle Unterstützung lasse der Haushalt jedoch nicht zu. Der erste Bericht im Stadtrat war auch als „Dank für den Vertrauensvorschuss“ gedacht, so Sebastian Krüger. Für mehr Transparenz werde man von jetzt ab regelmäßig öffentlich über Pläne informieren.

