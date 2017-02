Artikelempfehlung

Beate Zschäpe bekommt regelmäßig Geld geschickt

München. Im Münchner NSU-Prozess hat das Gericht die psychiatrische Begutachtung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe abgeschlossen und den Sachverständigen Henning Saß entlassen. Keine der Prozessparteien widersprach am Mittwoch seiner Entlassung. Die drei ursprünglichen Pflichtverteidiger Zschäpes kündigten am Mittwoch allerdings einen Antrag gegen die Verwertung des Gutachtens für das Urteil an.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/beate-zschaepe-bekommt-regelmaessig-geld-geschickt-3619869.html