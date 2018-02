Beamer fürs Gymnasium Eine sechsstellige Summe wird in die Sebnitzer Schule investiert – nicht nur in Baumaßnahmen.

150 000 Euro fließen ins Sebnitzer Goethe-Gymnasium. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Rund 150 000 Euro fließen in diesem Jahr ins Goethe-Gymnasium in Sebnitz. Diese Summe hat die Stadt in ihrem Haushalt 2018 für neue technische Ausstattung sowie den Erhalt der Schulgebäude eingeplant. Davon werden etwa 75 000 Euro für die Unterrichts- und Vorbereitungsräume aufgewendet. Dazu gehören der Kauf und die Installation von Beamern sowie die Erneuerung der Telefonanlage. In den Lehrer- und Verwaltungszimmern soll außerdem gemalert werden. In den gerade zu Ende gegangenen Winterferien waren Maler und Fußbodenleger bereits in Klassenzimmern sowie in einem Flur im dritten Obergeschoss von haus I zugange. Zudem mussten die Schließmechanismen von Außenfenstern aufwendig repariert werden. Nach einem Wasserschaden fielen zuletzt auch Dachreparaturen an. Für diese laufenden Maßnahmen wurden laut Angaben der Stadt insgesamt bereits ebenfalls 75 000 Euro verbaut. (SZ)

