Beagle findet neues Zuhause

Aus diesem Haus rettete sich Beagle „Prinz“. © Marko Förster

Als vergangene Woche im Königsteiner Ortsteil Ebenheit ein Wohnhaus niederbrannte, fand man nur einen Überlebenden: einen Beagle. Für einen Menschen hingegen kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte bargen aus dem Brandhaus eine Leiche. Ermittler vor Ort vermuteten, dass es sich bei dem Toten um den 65-jährigen Bewohner des Hauses handelt. Der Hund war offenbar sein Tier.

Als der Brand am Morgen des 2. März unter Kontrolle gebracht war, entdeckten die Einsatzkräfte den um das Haus stromernden Hund. Kameraden der Feuerwehr brachten Beagle „Prinz“ ins Tierheim. Doch dem Hund ging es zu schlecht. Er röchelte, hatte massive Atemprobleme. Also lieferte man ihn in die Tierklinik Stolpen ein. Dort stellten die Ärzte eine Rauchvergiftung fest. „Am ersten Tag war sein Zustand wirklich kritisch“, sagt Tierärztin Claudia Freigang. „Wir mussten ihn in eine Sauerstoffbox legen und gaben ihm Infusionen.“ Durch die Behandlung entgiftete sein Körper und nach und nach ging es ihm besser. Nach etwa vier Tagen konnte er bereits wieder frei atmen. Wieder ganz genesen, wäre er ins Tierheim zurückgekommen, um von dort an neue Besitzer vermittelt zu werden. Doch offenbar hatte der etwa elfjährige Rüde auch dieses Mal Glück. Denn es gab bereits Interessenten, die ihn bei sich aufnehmen wollten. Sie sollen aus der Region kommen. Sie holten den Beagle am Montagmittag zu sich nach Hause. „Dort kann er jetzt seinen Lebensabend verbringen“, sagt Claudia Freigang.

Bei dem Brand waren etwa 70 Kameraden mehrerer Feuerwehren des oberen Elbtals im Einsatz. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch starken Wind und weil erst eine etwa 300 Meter lange Schlauchstrecke gelegt werden musste.

Bis jetzt ist unklar, was den Hausbrand verursachte und wer der im Haus gefundene Tote ist. Die Ermittlungen dazu laufen. Laut Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz könne man frühestens Ende dieser Woche mit ersten Ergebnissen rechnen.

