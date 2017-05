BBC dreht Spielfilm „Diana & I“

Prinzessin Diana auf einem Foto vom 27. Mai 1997. © dpa

Die britische Rundfunkgesellschaft BBC plant einen Spielfilm über die Woche nach dem Tod von Prinzessin Diana vor 20 Jahren. In „Diana & I“ geht es darum, welchen Einfluss der tragische Autounfall am 31. August 1997 in Paris auf das Leben der Menschen hatte. Erzählt wird dies nach Angaben des britischen Senders anhand von vier fiktiven Geschichten – aus der Perspektive einer Mutter, eines Sohnes, einer Ehefrau und eines Freundes.

Das Drehbuch schrieb Jeremy Brock („The Last King of Scotland“), Regie führt Peter Cattaneo („The Full Monty“). Ein Sendetermin wurde noch nicht genannt. Der Tod Dianas war für die Briten ein epochales Ereignis, die Trauer war damals riesig. Die BBC hatte kürzlich mit dem umstrittenen Film „Charles III“ ein anderes royales Thema aufgegriffen. (dpa)

