Baywa unterstützt Sammlung für Schwerstbehinderten Gregor Pucko verbringt sein Leben vorwiegend auf der Couch. Damit sich das ändert, baut der Vater eine Wohnung aus.

Toni Knorr und Christopher Röper füllen das Spendenschwein. © D. Thomas

Der jährliche Weihnachtsmarkt, den der Landtechnikhändler Baywa für seine Kunden veranstaltet, ist anders ausgefallen als sonst. Neben Dank für Treue und gute Zusammenarbeit stand er im Zeichen der Hilfe für Gregor Pucko.

Der 23-Jährige ist von Geburt an schwerstbehindert. Da die Wohnung der Eltern, in der er lebt, klein und verwinkelt ist, kann er nicht mit einem Rollstuhl fahren und verbringt sein Leben überwiegend auf einer Couch, sitzend oder liegend.

Der Vater hat begonnen, im Erdgeschoss ein kleines Wohn-Schlafzimmer mit Sanitärbereich rollstuhlgerecht auszubauen. Da er neben seinem Beruf als Fernfahrer alles selbst macht, und es an Geld für Fachfirmen fehlt, dauert das. Mit den Spenden aus der Aktion der Freien Presse „Leser helfen“ soll der Ausbau fertiggestellt und Gregor so ein Weg ins Leben geebnet werden.

„Als ich aus der Zeitung von Gregors Schicksal erfuhr, war klar, dass man ihm helfen muss. Aber als Einzelkämpfer kann ich wenig ausrichten“, sagt der Wechselburger Toni Knorr. „Ich habe meinem Chef und den Kollegen von Gregor erzählt und gefragt, ob wir zum Weihnachtsmarkt um Spenden bitten könnten“, so der 30-Jährige. Das Team der Baywa an seinem Arbeitsort in Großweitzschen war sofort dabei. „Das ist eine gute Sache, mit der nicht nur dem jungen Mann geholfen wird, sondern auch seiner Familie, die es sicher schwer hat“, sagte Christopher Röper, kaufmännischer Leiter für die Region Sachsen der Baywa. Andreas Bock, Mitarbeiter der Firma Obstland Dürrweitzschen AG, die Maschinen von der Baywa bezieht, steckte spontan einen Schein in das symbolische Sparschwein. „Der Junge kann sich selbst nicht helfen, also muss ihm geholfen werden. Und bei so einer Aktion weiß ich auch, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird“, betonte er. Auch die anderen eingeladenen Kunden zeigten viel Herz. (FP)

