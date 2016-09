Bayern und Gladbach verlieren Spanien-Duelle

Lange Gesichter bei den Bayern-Stars Thomas Müller (links), Franck Ribery (Mitte) und Robert Lewandowski. © dpa

Der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach haben den deutsch-spanischen Fußball-Vergleich in der Champions League verloren. Die Bayern unterlagen am Mittwochabend beim Vorjahresfinalisten Atlético Madrid 0:1 (0:1). Yannick Carrasco sorgte mit seinem Treffer in der 35. Minute für eine verdiente erste Pflichtspiel-Niederlage des deutschen Rekordmeisters unter Trainer Carlo Ancelotti.

Mönchengladbach verlor sein Heimspiel gegen den FC Barcelona 1:2 (1:0). Thorgan Hazard brachte Gladbach in der 34. Minute in Führung. Arda Turan (65.) und Gerard Piqué (74.) drehten im zweiten Durchgang für Barcelona noch das Spiel. (dpa)

