Bayern muss, Dortmund will Nur 18 Tage nach Münchens 4:1-Ligasieg gegen den BVB kommt es zum nächsten Clásico. Seither hat sich einiges getan.

BVB-Trainer Thomas Tuchel sieht sein Team „bereit für eine besondere Leistung“. Besondere Hoffnungen liegen dabei auf Marco Reus. © dpa

Angeschlagene Bayern, aufblühende Dortmunder – der Dauerbrenner im DFB-Pokal zwischen Deutschlands Branchenführern versprüht auch als Halbfinal-Kraftprobe Endspielcharakter. Die 18 ereignisreichen Tage seit der Machtdemonstration des FC Bayern gegen eine klar unterlegene Borussia beim 4:1 im Duell um Ligapunkte haben die Ausgangssituation und Stimmungslage vor dem neuerlichen Kräftemessen in München am Mittwochabend radikal verändert. „Das Spiel fühlt sich ewig weit zurück an. Seitdem ist viel passiert“, sagt BVB-Coach Thomas Tuchel. „Die Karten werden neu gemischt.“

Nach vier Partien ohne Sieg und dem immer noch nachwirkenden K.o. in der Champions League formulierte sein Kontrahent Carlo Ancelotti am Spielort keine typisch Münchner Erfolgsparolen. Der Italiener war vielmehr darum bemüht, ein ungewohntes Gefühl der Verunsicherung beim FC Bayern zu vertreiben.

„Wir haben Real vergessen, wir fokussieren uns auf Dortmund“, sagte Ancelotti: „Der Pokal ist sehr wichtig, wir wollen nach Berlin.“ Die Aussicht auf ein reizvolles Saisonfinale in der Hauptstadt soll nochmal Kräfte freisetzen beim designierten deutschen Meister.

Doch das in der Extremsituation des Bombenanschlags eng zusammengerückte BVB-Team will sich mit einem Sieg in München eine Titelchance im komplizierten zweiten Jahr unter Tuchel erkämpfen. „Das Spiel hat für mich einen Riesenstellenwert. Das hat eine große Auswirkung auf die Saison und wie wir sie im Nachhinein bewerten werden“, sagte der 43-Jährige. Angesichts der enormen Schlagkraft in der Dortmunder Offensive um Aubameyang, Reus und Dembélé ist es aus Bayern-Sicht gut, dass die Innenverteidiger Boateng, Hummels und Martínez fitgemacht werden konnten. Nur hinter David Alaba steht ein Fragezeichen. Im Tor vertritt erneut Sven Ulreich den verletzten Manuel Neuer.

Der BVB will sich anders präsentieren als beim jüngsten 1:4. „Wir sind bereit für eine besondere Leistung“, erklärte Tuchel. Beim befreienden 3:2 am Wochenende in Mönchengladbach habe sein Team „viel Selbstvertrauen getankt“, erklärte Hoffnungsträger Marco Reus, der beim BVB-Debakel in München vor knapp drei Wochen gefehlt hatte. Der Reus-Faktor könnte durchaus ein spielentscheidender Aspekt sein. „Mit Reus ist Dortmund gefährlicher“, urteilte Bayern-Coach Ancelotti. (dpa)

