Bayern machen Achtelfinale vorzeitig klar Dem Fußball-Rekordmeister fällt der 2:1-Erfolg bei Celtic Glasgow viel schwerer als erwartet.

Die Münchner Profis bejubeln erst den Sieg bei Celtic Glasgow und dann das vorzeitige Erreichen der K.-o.-Runde der Champions League. Foto: dpa/Sven Hoppe © dpa

Auch ohne Mittelstürmer hat Bayern München im Celtic Park den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Die Taktik von Trainer Jupp Heynckes mit James Rodriguez als Notlösung für Torjäger Robert Lewandowski ging am Dienstagabend beim 2:1 in Glasgow auf. Der 21-jährige Kingsley Coman und der überragende Javi Martinez übernahmen dabei den Torjäger-Job beim deutschen Fußball-Rekordmeister, der in Gruppe B auf alle Fälle Platz zwei hinter Paris St. Germain sicher hat. Den leidenschaftlichen Schotten gelang durch Callum McGregor der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach dem sechsten Erfolg in der sechsten Partie unter Heynckes reisen die Bayern selbstbewusst zum Bundesliga-Spitzenspiel am Sonnabend bei Borussia Dortmund.

„Wir wussten, dass Celtic Glasgow noch eine Schippe drauf legt“, sagte der aufmerksame Münchner Torhüter Sven Ulreich, der den ersten Treffer mit einem langen Ball auf Coman vorbereitete. „Schön, freut mich, dass wir so in Führung gegangen sind. Das war wichtig. Es war nach dem 1:1 aber auch wichtig, dass wir gleich wieder zurück gekommen sind. Da haben sich die Jungs ein Kompliment verdient.“ (dpa)

