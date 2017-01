Bayern kommen an die Pulsnitz Die Ohorner Prellballer pflegen ein eher seltenes Hobby. 2017 haben sie die süddeutsche Elite zu Gast.

Die Ohorner Prellballer reisen quer durch die Republik zu ihren Turnieren und mischen vorn mit. Artverwandt mit Prellball sind Faustball und Volleyball.Foto: privat © privat

Das erste gesamtdeutsche Turnfest 1990 in Dortmund war der Auslöser: Sportfreunde aus Pulsnitz und Ohorn meldeten sich damals zum Prellballturnier. Danach formierte sich in Ohorn eine Frauen- und Männermannschaft. Seit diesen Anfängen hat sich viel getan. Seit 2000 gibt es immer wieder Jungs und Mädels, die Prellball spielen wollen. Diese Jugend ist es, die das Prellballteam am Leben erhält, da die Prellballer immer älter werden und nur wenige nachrücken. „Wir sind stolz darauf, dass wir Spieler von 8 bis 70 Jahren haben“, sagen die Prellballer .

Aber die Nachwuchssportler haben es auch nicht einfach, da sie sich nicht mit anderen Jugendlichen messen können. Bei den Hobbyturnieren, zu denen sie fahren, spielen nur Frauen- und Männermannschaften. Dieses Jahr nahmen die Prellballer an Turnieren in Torgau, Zella-Mehlis, Freiberg und in Schkeuditz teil. Die 1. Männermannschaft hatte ein sehr gutes Jahr und verbesserte sich bei jedem Turnier. Bei den Frauen war es eher wechselhaft. 2016 reichte es nur zu einem Turniersieg. Beim letzten Turnier in Schkeuditz gab die neuformierte Jugendmannschaft 11 bis 14 Jahre (Edgar Schwarze, Florian Hartmann, Tom Uhma, Lucas Wilke) ihr Debüt. Die erfolgreiche Jugendmannschaft mit Robert Busch, Nick Hartmann, Fabian Wolf und Oskar Schwarze spielte 2016 erstmals als 2. Männermannschaft bei den Hobbyturnieren. Nach anfänglich starken Bedenken schlugen sie sich sehr gut.

Sie starteten bei der Süddeutschen Meisterschaft in Rieschweiler und erreichten den 3. Platz. Somit waren sie zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert und erkämpften den 4. Platz. Beim Saisonabschluss zum Deutschlandpokal der Jugend in Kuttenholz bei Stade, bei dem die Jungs nun schon zum dritten Mal den Sächsischen Turnverband vertraten, wurde ein 5. Platz in der Altersklasse 11 bis 14 Jahre erreicht. Außerdem konnten erstmals Domink Wolf und Steffen Weiß als Auswahlspieler Sachsens in der Altersklasse 15 bis 18 Jahre starten. Diese Spielgemeinschaft erkämpfte ohne vorher miteinander gespielt zu haben den 6. Platz von neun Mannschaften. Zur großen Überraschung und Freude aller Ohorner wurde Oskar Schwarze als bester Spieler auf seiner Position von den Betreuern gewählt und ausgezeichnet. Als besonderer Höhepunkt wurde die Mannschaft um Kapitän Robert Busch als Jugendsportler des Jahres vom Kreissportbund Bautzen ausgezeichnet.

Die Ohorner Prellballer haben zwar keinen regelmäßigen Ligaspielbetrieb, dennoch geht es zu Turnieren quer durch Deutschland. Vor allem die Jugendspieler sind mittlerweile Vielfahrer geworden. Allein 2016 kamen 4 800 Kilometer zusammen. Nicht nur die langen gemeinsamen Fahrten wirken teambildend. Auch die Übernachtungen zum Beispiel auf Luftmatratzen in der Turnhalle schweißen zusammen. Da Prellball eine absolute Randsportart ist, bedanken sich die Sportler besonders bei den Sponsoren, den Trainern, Betreuern, Fahrern und fleißigen Helfern. Das größte Highlight für die Prellball-Abteilung ist nun ebenfalls in der Planung. Die Prellballer haben sich erstmals für die Austragung der Süddeutschen Meisterschaften der Jugend im März 2018 beworben! Dazu werden an die 100 Spieler aus der Pfalz, dem Saarland, aus Baden, Bayern und Schwaben in Ohorn erwartet.

Wer Lust und Spaß an Bewegung mit dem Ball hat, ist gern zum Training immer freitags ab 16.30 Uhr in die Turnhalle nach Ohorn eingeladen.

